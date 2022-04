Lapozó: Oroszország újra megindítja légi járatait ötvenkét ország felé

Megbüntették Belgium két repterét, mert hőkamerával vizsgálták az utasokat

Belgium adatvédelmi hatósága megbírságolta a zaventemi és a charleroi-i nemzetközi repülőteret, mert jogtalanul vizsgálták hőkamerával utasaikat, valamint nem kezelték bizalmasan az utasok egészségügyi adatait sem. A zaventemi nemzetközi repülőtérre kétszázezer, a charleroi-ira százezer euró büntetést róttak ki.

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete alapján az egészségügyi információk bizalmasnak tekintendők, amelyeket csak meghatározott feltételekkel szabad begyűjteni és kezelni. Az egyik ilyen feltétel például a közegészségügyi érdek – mint például egy világjárvány –, azonban ebben az esetben is előírás, hogy az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell az eljárásról, azaz a kamerás megfigyelést követő kötelező adatszolgáltatásról, a bizalmasnak minősülő személyes adatok kezeléséről és tárolásáról és azok harmadik féllel történő megosztásáról. A két repülőtér azonban mindkét területen súlyos mulasztásokat követett el.

Forrás: lesoir.be

Megrohamozták a spanyol benzinkutakat a portugálok

Az orosz–ukrán háború miatt Portugáliában az üzemanyagok ára már bőven meghaladja a 2 eurót. A szomszédos Spanyolországban múlt héten jelentette be a kormány, hogy literenként 20 centes bónuszt ad minden állampolgárnak június 30-ig, hogy így mérsékelje a háború következményeit. A határ menti városok beszámolói szerint a portugálok valósággal megrohamozták a spanyol benzinkutakat és igyekeznek kihasználni a Pedro Sánchez vezette kormány kedvezményeit, melyeket odahaza nem kaphatnak meg. Az érkező portugálok a gázpalackokat is Spanyolországban szerzik be, mert az áremelés ellenére az is lényegesen olcsóbb. Spanyolországban néhány napja még szintén 700-800 forintnak megfelelő összeget kellett kifizetni egy liter üzemanyagért, ilyen árra korábban még soha nem volt példa. A kamionosok közel három hétig sztrájkoltak, súlyos fennakadásokat okozva ezzel az élelmiszer-ellátásban. A kormány végül úgy döntött, hogy 20 centes bónuszt ad nemcsak a fuvarozóknak, hanem a magánszemélyeknek is, mert álláspontjuk szerint a háború következményei mindenkit érintenek. A gázpalack ára is emelkedett, vannak olyan kutak, ahol a korábbi 18-20 helyett mostanra már 25-30 eurót kell fizetni egy palack butángázért.

Forrás: elconfidencial.com