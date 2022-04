Lapozó: Kémkedéssel vádolt orosz diplomatákat utasít ki Dánia

Az olasz baloldal értetlenül áll a Fidesz győzelme előtt

„Könnyezik az olasz baloldal, mert a magyarok újból Orbánt választották” – kezdi cikkét a 7 Colli hírportál. A hírek hallatán nehezen tér magához a sokkos állapotba került olasz baloldal, amely számára a magyar választások mindig gyásznapnak számítanak – írja a szerző, majd hozzáteszi: a jövőben is Orbán Viktor marad Magyarország miniszterelnöke, hiába fogtak össze ellene. A cikk szerzője reményét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy Ursula Von der Leyen is gratulál majd a nyertesnek, hiszen minden demokratikus eszközökkel megválasztott kormány és népe tiszteletet érdemel.

„Ma még hangosabban csendül fel Európa szívében: Előre budai fiúk, előre Pesti srácok” – írja a szerző, aki abban reménykedik, hogy ezennel véget ér a demokratikus kormányok elleni európai diszkrimináció. Elismeréssel méltatja a magyar nép magas részvételi arányát, amely a szabadság és a demokrácia bizonyítéka, és amiről Olaszországban csak álmodoznak.

A húsvéti időszakra adott ki terrorveszély miatti riasztást Franciaország

Franciaországban – mint minden évben – idén is virágvasárnapra és a húsvéti időszakra adtak ki riasztást terrorveszélyre és a felekezetek közötti esetleges atrocitásokra.

Gérald Darmanin francia belügyminiszter arra kérte a hatóságok vezetőit, hogy a közelgő vallási ünnepek idején a szokásosnál nagyobb éberséggel őrizzék a közterek rendjét és biztonságát, illetve fokozottabb figyelmet szenteljenek a vallási helyszíneknek és az oda érkezőknek is. Idén ugyanis ismét azonos időszakra esik a kereszténység legnagyobb ünnepe, a húsvét és az azt megelőző virágvasárnap és nagypéntek, a zsidó ünnep, a pészah, és a muszlim ramadán egy része is.

Darmanin külön felhívta a rendfenntartó hatóságok figyelmét, hogy a már korábban Franciaországban élő, valamint az orosz–ukrán háború miatt újonnan érkezett ortodox keresztények is nagy csoportokban fejezhetik ki a moszkvai vagy a kijevi pátriárkához tartozásukat. Ezért a belügyminiszter arra is külön felszólította a rendvédelmi szerveket, hogy az ortodox egyházak helyszíneit is megerősített jelenléttel biztosítsák, ahol nemcsak az adott pátriárka hívei, de az azokkal szembenállók is megjelenhetnek. A kijevi ortodox egyház ugyanis még 1992-ben leszögezte, hogy nem tartozik a moszkvai pátriárka fennhatósága alá.

Csődközeli állapotba került a Lada autógyár

Súlyos válságba került az oroszországi Avtovaz autógyár, amely a Lada gépkocsik gyártója és egyben Oroszország legnagyobb járműipari konstruktőre. Az Oroszország ellen életbe léptetett gazdasági szankciók miatt ugyanis nem érkeznek meg a gyárba a járművek összeszereléséhez szükséges alkatrészek. A vállalat jelenleg a francia Renault többségi tulajdonában áll. Az ott dolgozókat – akiknek egy része több évtizede az üzem alkalmazottja, sőt felmenőik is azok voltak – jelenleg úgynevezett technikai munkanélküliként tartják állományban, ami azt jelenti, hogy az alkalmazottak a fizetésük kétharmadához juthatnak csak hozzá. Van olyan munkás, aki most mindössze 140 eurót, azaz hozzávetőleg 51 ezer forintnak megfelelő jövedelmet kap kézhez.

Az 56 évvel ezelőtt alapított gyár a fénykorában 120 ezer munkavállalót is alkalmazott, és évente akár 720 ezer gépkocsit állított elő. A 2010-es években – a francia Renault színre lépése után – beindított modernizációs folyamatok részeként a dolgozók száma fokozatosan negyvenezerre csökkent. Tavaly a gyár 300 ezer járművet készített. A leépítések most még nem kezdődtek meg, azonban a szankciók által előidézett ínséges időszak miatt a dolgozókat áprilisban már az éves szabadságuk kivételére is kötelezték. A Renault pedig a teljes kivonulását mérlegeli az Avtovazból.

Kémkedéssel vádolt orosz diplomatákat utasít ki Dánia

Több európai ország után Dánia is bejelentette, kiutasítja az orosz diplomatákat az országból. A külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a most kiutasított 15 orosz diplomata kémkedett Dániában. Jeppe Kofod hozzátette, világos jelzést akarnak küldeni Oroszországnak, hogy a dán földön végzett kémkedés elfogadhatatlan. Arról is beszélt, hogy a közelmúltban Kijevből érkező hírek szerint az orosz hadsereg közvetlen háborús bűntetteket követett el, ami részükről szintén minősíthetetlen.

A svéd külügyminiszter a köztévé hétfő esti műsorában elmondta, hogy Stockholm még nem döntött ebben a kérdésben, de foglalkozik az üggyel. Ann Linde szerint fontos, hogy az ország moszkvai nagykövetsége nyitva maradhasson, hogy támogatni tudják az Oroszországban működő önkéntes szervezeteket, és kapcsolatban tudjanak maradni az ellenzékkel. Az ellenzék legnagyobb pártja, a Mérsékeltek (Moderaterna) vezetője, Ulf Kristerson követeli, hogy azonnal utasítsák ki azt a legalább tíz orosz diplomatát, akiket a svéd biztonsági szakszolgálat korábban kémként azonosított.

