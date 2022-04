Zágráb és Madrid is véget vet a maszkviselésnek

Megszűnik a koronavírus-járvány megfékezésére korábban elrendelt korlátozások zöme Horvátországban: nem kell oltási igazolást felmutatni az intézményekben és a határátlépésnél, valamint néhány kivétellel védőmaszkot sem kell viselni zárt nyilvános helyeken – jelentette be Davor Bozinovic horvát belügyminiszter a válságstáb vezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján. – Péntek éjféltől az összes eddigi korlátozást hatályon kívül helyezzük – fogalmazott a tárcavezető, amit azzal indokolt, hogy a járványhelyzet kedvezőbb, mint a múlt év végén vagy ez év elején volt. – A koronavírus-járvány következményei már nincsenek jelentős hatással az egészségügyi rendszerre – mutatott rá. Bozinovic hangsúlyozta: a maszk viselése kötelező marad a kórházakban és az egészségügyi-szociális intézményekben, például az idősotthonokban. Vili Beros egészségügyi miniszter elmondta: Horvátországban a felnőtt lakosság hetven százaléka már kapott legalább egy védőoltást, csökkent a kórházban kezelt betegek száma és a járvány is visszavonulóban van.

Két év után a spanyol kormány is eltörli a kötelező beltéri maszkviselésre vonatkozó rendeletét. Carolina Darias egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint húsvét után, április 20-tól szűnik meg a 2020 nyara óta megszakítás nélkül érvényben lévő előírás. Darias kiemelte azt is, hogy az olyan helyeken, ahol veszélyeztetett csoportba tartozó személyek nagyobb létszámban tartózkodnak, továbbra is fel kell tenni a maszkot. Ilyen helyek lesznek a kórházak és az egészségügyi központok, az idősotthonok, valamint a tömegközlekedési eszközök. Eltűnnek viszont a maszkok a boltokban, a bevásárlóközpontokban, az éttermekben és a bárokban, a kulturális intézményekben (mozik, múzeumok, koncertek), az edzőtermekben és az iskolákban is. A tárca már húsvét előtt el akarta törölni a maszkviselési szabályt, de a szakértők arra kérték a kormányt, hogy lassítson a tempón, főleg, mert az nagyhéten rengeteg ember indul vakációra.

Borítókép: Maszkot viselő emberek Granadában 2021 októberében. (Fotó: AFP/Álex Cámara)