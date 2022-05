A halottgyalázó náci oldalnak lehet közösségi fiókja, Trumpnak nem

Megdöbbentő magasságokba emelte a balliberális mainstream a cenzúrát: a Mirotvorec nevű médiaoldal, amely újságírókról, politikusokról és civilekről készített halállistát, jelen lehet a legnagyobb közösségi oldalakon, azaz a Twitteren, a Facebookon és az Instagramon is. A radikális náci oldal évek óta büntetlenül és szabadon teszi közzé az Ukrajna ellenségeinek tartott külföldiek és ukránok személyes adatait és fényképeit – köztük egy 14 éves kislányét is. Az oldal ráadásul – ombudsmani jelentések szerint – más kiskorúak adataival is visszaél, egyúttal életveszélynek teszi ki őket. A Mirotvorec mögött állók még ennél is messzebb mennek, amikor a portál címlapján – feltehetően – orosz katonák holttesteit gyalázzák. A gyilkosságokra buzdító portál elindítása és működtetése közvetlenül köthető az ukrán belügyminisztériumhoz és a kormányzathoz, így Volodimir Zelenszkij elnökhöz is, aki korábban arról beszélt, hogy nem szüntetheti meg az oldalt, mert az szabályosan működik.

Az ukrán oldal szerkesztői a közösségi oldalakon is kiélhetik magukat és megoszthatják a radikális posztjaikat, mindez pedig teljesen rendben van a Facebook üzemeltetői szerint.

De az Instagram működtetői sem tartják aggályosnak, hogy az ukrán nácik halottakat gyaláznak, és a halállistájukon felbukkantak olyan külföldi hírügynökségek riportereinek adatai, mint az AFP, az al Dzsazíra, a Le Monde, a BBC, a Reuters és a Forbes. Az orosz hatóság szerint az illegálisan megszerzett adatok feltöltői a hivatalos ukrán hatóságok jóváhagyásával és beleegyezésével végzik tevékenységüket.

A Mirotvorec a Twitteren is serényen terjeszti a radikális nézeteit, a közösségi platform pedig – a jelek szerint – úgy gondolja, hogy ez egyáltalán nem aggályos. Igaz, a Twitteren „Békeharcos” néven regisztráltak a halállista szerzői.

Mindeközben a Twitter olyan személyek fiókjait tiltja le, mint például Donald Trump. A platform üzemeltetői 2021 elején függesztették fel az Egyesült Államok előző elnökének fiókját, amely rendkívül fontos kommunikációs csatorna volt a republikánus politikus számára, több mint 88 millióan követték a tweetjeit. Ezek a bejegyzések ma már nem érhetők el. Trump felháborodottan reagált fiókja felfüggesztésére. Úgy fogalmazott: „A Twitter ügynökei összejátszottak a demokratákkal és a radikális baloldallal, hogy eltávolítsák a fiókomat, hogy elhallgattassanak”. Ezt megelőzően a Facebook és az Instagram közösségi portálok is felfüggesztették Donald Trump fiókjait.

