A közvilágításon spórolnak német városok

A keleti Weimarban június elsejétől fél órával később kapcsolják be és fél órával korábban kapcsolják le az utcai lámpákat egy, nyáron bevezetendő intézkedés keretében. Az eredeti világítási időt csak a téli hónapokban csökkentik tíz perccel – közölte a város. Az évi százezer kilowattórát megtakarító csökkentésekkel a jelenlegi energiaárak mellett akár 411 eurót is meg lehet takarítani.Ezzel párhuzamosan a nyugati Mainz város tisztségviselői a gyalog- és kerékpárutak közvilágításának további csökkentését tervezik, miután egyes területeken 50 százalékkal csökkentették a közvilágítást.A város azt is tervezi, hogy bevezetik az igény szerinti közvilágítást, amikor az utakat gyalogosok vagy kerékpárosok használják.

Darmstadt városában a közvilágítás az érzékelőtechnológiának köszönhetően akkor sötétedik és világosodik, amikor az utakat éppen használják.

A városok villamosenergia-költségeinek akár a felét is a közvilágításra költik – közölte nemrégiben Hessen tartomány gazdasági minisztériuma.A keleti városok, Lipcse és Drezda azonban vonakodnak csökkenteni a közvilágítás be- és kikapcsolási idejét, tartva a közlekedésbiztonsági következményektől.Az északnyugat-németországi Oldenburgban ugyanakkor egy tartományi szóvivő úgy vélekedett, hogy a lakossági kérelmek inkább a világítási órák meghosszabbítására, mintsem csökkentésére irányulnak.