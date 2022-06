Lapozó: Összeomlóban a legnagyobb olasz kormánypárt

Összeomlóban a legnagyobb olasz kormánypárt

Bár helyén maradt Mario Draghi olasz miniszterelnök, az általa vezetett egységkormány azonban meggyengülve folytatja munkáját. Az olasz kormányfő kedd délután számolt be a szenátusi aulában az Ukrajnával kapcsolatos szándékairól. Felszólalásában elmondta, hogy továbbra is kitart Ukrajna támogatása és az Oroszországgal szemben életbe léptetett szankciók mellett. Bár a parlament tovább ülésezik, az orosz–ukrán háború kezelésének kérdése szétrobbantotta az olasz egységkormány legnagyobb pártalakulatát.

Az Öt Csillag Mozgalmat elnöklő Giuseppe Conte és Luigi di Maio külügyminiszter – aki a párt egyik alapítója is – közötti feszültség feloldhatatlanná vált. Míg Conte az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok leállítását követelte, addig a külügyminiszter az atlanti szövetségesekkel és az európai tagállamokkal való együttműködésben látja a konfliktus megoldását. Maio végül szakításra vitte a belső pártháborút, miután a Sergio Mattarella köztársasági elnökkel való egyeztetést követően bejelentette, kilép az Öt Csillag Mozgalomból, és az Együtt a jövőért nevű új politikai alakulatban folytatja munkáját. Összesen 60 képviselő és szenátor követi az új pártba. Az olasz sajtó szerint Di Maio kiválása az Öt Csillag Mozgalom összeomlását jelenti. Vitathatatlan, hogy az utóbbi években a párt népszerűsége zuhant a legerőteljesebben. Míg a 2009-es parlamenti választásokon a szavaztok 32 százalékát tudhatták magukénak, addig a legutóbbi helyhatósági választásokon öt százalékra csökkent a népszerűségük.

Forrás: Agi.it, Ansa.it

Új atomerőművek épülhetnek Svédországban

Mégis az atomenergia lehet az energiaválság megoldása a svéd kormány szerint, amely egy új energiaügyi intézkedéscsomagot mutatott be a minap. Ennek része a nap- és vízenergia-beruházások gyorsítása, valamint a szélturbinák kialakításával kapcsolatos önkormányzati vétójog korlátozása, illetve újabb atomerőművek létesítésének vizsgálata. A jelenleg is hivatalban lévő szociáldemokrata kormányzat korábban atomreaktorokat állított le, ám már új atomerőművek építésére is nyitottak. A legnagyobb svéd ellenzéki párt is hasonló álláspontot képvisel: a jobboldali Mérsékeltek néhány hete ugyancsak atomerőművek építésére nyújtott be javaslatot. Az indítvány szerint 400 milliárd svéd koronát (15 ezermilliárd forintot) fordítanának a fejlesztésre. Az idei országgyűlési választásokhoz közeledve a kormány energiapolitikai tárgyalásokra invitálta az ellenzéket, valamint megbízta a Sugárbiztonsági Hatóságot, hogy vizsgálja meg az új atomerőművek létesítésének lehetőségeit. A hivatal közlése szerint 2040-re állhatnak üzembe új létesítmények. Svédországban jelenleg hat reaktor működik, három különböző atomerőműben. Az elmúlt években környezetvédelmi megfontolásból pontosan ugyanennyi nukleárisenergia-termelő létesítményt zártak be az országban.

Forrás: Svenska Dagbladet

Párizsban ismét a járvány előtti szinten a bűnözés

Míg a francia fővárosban az idei év első negyedévben a betöréses lopások száma épp csak elérte a 2019-es szintet, addig a kábítószer-kereskedelemhez és drogfogyasztáshoz kapcsolódó bűncselekmények száma 37,2 százalékkal nőt 2019 óta – derül ki a párizsi rendőr-főkapitányság által közzétett bűnözési statisztikákból.

A legintenzívebben – 45, illetve 25 százalékkal – a családon belüli és a szexuális erőszak ugrott meg 2022 első három hónapjában. A párizsi rendőrség azonban azt állítja, hogy valójában csak a bejelentések száma nőtt meg, s a kiugró növekedés annak tulajdonítható, hogy a hatósági intézkedések miatt idén már működnek az új bejelentő csatornák és az áldozatokat segítő központok.

Tény, hogy visszaszorulóban vannak a Párizsban legjobban elterjedt utcai rablások, mint például a járókelők táskáinak a letépése, valamint a parkoló, piros lámpánál várakozó autók kifosztása. A 2019-ben mért adatokhoz képest idén 21,1 százalékkal csökkent a hasonló bűnesetek száma.

A dokumentum azért a 2019-es évet használja hivatalos referenciának, mert a 2020-ban és tavaly mért adatok nem tekinthetők reális hasonlítási alapnak a járványügyi korlátozások és a kijárási tilalmak miatt.

Forrás: Valeuractuelles.com

Zöld utat kapott az orvosi cannabis a spanyol parlamenttől

Jóváhagyja a spanyol parlament az orvosi cannabis széles körű használatát és engedélyezi annak gyógyszertári kiadását is. A kongresszus gyógyászati cannabissal foglalkozó albizottsága úgy döntött, zöld utat ad annak a javaslatnak, amely lehetővé teszi, hogy a rákbetegek, a sclerosis multiplexben, epilepsziában vagy endometriózisban szenvedők recepttel kiválthassák a gyógyszert elsősorban a kórházak gyógyszertárában, de nyitva hagyják az ajtót más patikák előtt is. A javaslatról szóló végleges szavazást jövő héten tartják meg az egészségügyi bizottságban, ahol várhatóan jóvá fogják hagyni. Onnantól hat hónapja lesz a gyógyszerügynökségnek arra, hogy elvégezze a szükséges munkákat ahhoz, hogy az orvosságok rendelkezésre álljanak a gyógyszertárakban. Az albizottság javaslatai között szerepel ugyanakkor, hogy fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a készítmények ne növeljék a cannabis általános felhasználási arányát, tehát azt valóban csak akkor írják fel, ha annak egészségügyi okai vannak.

Forrás: Rtve.es