Lapozó: Veszélyben Svédország gázellátása

Spanyolországban állami támogatással is az uniós átlag felett a benzin ára

Az üzemanyagbónusz megemelését követelik a spanyolországi fuvarozók. A márciusban egy egész hónapon át sztrájkoló kamionosok elérték, hogy a kormány április 1-jével bevezessen egy húszcentes literenkénti kedvezményt a történelmi üzemanyagár-emelkedés kompenzálására. A bónuszt végül nemcsak a fuvarozók, hanem az állampolgárok is megkapták. A benzin és a gázolaj árának szüntelen emelése miatt azonban a kedvezmény értéke egyre inkább felhígult, mindkét üzemanyag ára már a bónusszal együtt is a nyolcszáz forinthoz közelít literenként. A segítség júliusban szűnne meg, ezért a fuvarozók most egyrészt annak meghosszabbítását követelik december végéig, másrészt pedig további húszcentes literenkénti közvetlen támogatást kérnek a hivatásos fuvarozók számára 7,5 tonna megengedett járműössztömegig. A teherfuvarozó cégek esetében a járművek típusától függően ötszáz és 1250 euró közötti támogatásra tartanak igényt. Spanyolországban az üzemanyagárak a múlt héten átlépték az Európai Unió és az eurózóna átlagát is. Egy átlagos tank feltöltése a legolcsóbb kutaknál is több mint száz euróba (körülbelül negyvenezer forint) kerül akkor is, ha a húszcentes kedvezményt levonják az árából.

Forrás: Rtve.es

Dánia után Svédországban is gázellátási zavarok várhatók

Harmadfokú figyelmeztetést adott ki a svéd energiaügynökség, miszerint gázhiányra lehet számítani a közeljövőben. A hatóság szerint az ország nyugati felén a gázhálózat ipari szereplői és gázfogyasztói romló gázellátásra számíthatnak a feszült piaci helyzet miatt. Május végén Dánia is hasonló figyelmeztetést adott ki az Északi Áramlat 1 vezetéken keresztüli gázellátással kapcsolatban, a politikai bizonytalanságra hivatkozva. Mivel Svédország és Dánia osztoznak a gázpiacon, várható volt, hogy a nagyobbik skandináv ország is lép a kérdésben. Közleményében azt írja az ügynökség, hogy ez a hármas skálán a leggyengébb figyelmeztetés, amely alapján elsősorban magasabb gázárra számíthatnak a fogyasztók, de nem zárható ki a gázellátás korlátozása sem.

Forrás: Svenska Dagbladet

Recesszió jöhet Svédországban

A svéd gazdaság fellendülése hirtelen megtört az év elején – állapította meg az állami Gazdaságkutató Intézet (Konjunkturinstitutet) a friss jelentésében, amit a vártnál alacsonyabb GDP-növekedés, magasabb infláció, csökkenő reálbérek és ingatlanárak, növekvő infláció jellemez. Idénre a hivatal korábban 3,3, a jövő évre pedig 2,1 százalékos GDP-növekedést várt, ám ezen várakozásokat most 1,9, illetve 1,2 százalékra mérsékelte. Az infláció májusban elérte a 7,2 százalékot, amire több mint harminc éve nem volt példa. A szakértők mindössze 2,4 százalékos béremelkedést várnak, ami komoly reálbércsökkentést jelent, és várhatóan jövőre sem javul nagyobb mértékben a bérek vásárlóereje. Az intézet szerint a svéd jegybank nehéz feladat előtt áll, s további szigorításokra van szükség az infláció megfékezéséhez, ugyanakkor el kell kerülniük, hogy a gazdaságot tartósan lassító recesszió alakuljon ki. A kutatóintézet azt is megjegyezte, hogy a jóléti szolgáltatások fenntartására a következő négyéves ciklusban mintegy 147 milliárd korona, azaz 5500 milliárd forint forrásbővítésre van szükség. Az évente hiányzó 28 milliárd koronát vagy kiadáscsökkentéssel, vagy adóemeléssel lehet majd kigazdálkodni.

Forrás: Svenska Dagbladet