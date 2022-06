Lapozó: Állatkertbe zárná a heterókat a francia LMBTQ-mozgalom

Marine Le Pen lemond pártelnöki posztjáról

A francia nemzetgyűlési választásokon történelmi sikert elérő, és ezzel a legerősebb ellenzéki párttá váló Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke, Marine Le Pen hétfőn bejelentette: azért mond le a pártelnöki tisztségéről, hogy pártja 89 mandátumot szerző frakcióját irányítsa a nemzetgyűlésben.

Le Pen helyét a párt élén Jordan Bardella veszi át, aki már évek óta a párt alelnöke volt, illetve a köztársasági elnökválasztási kampány, majd a parlamenti mandátumokért vívott harc idején is megbízott elnökként látta el a pártirányítási feladatokat.

A baloldali pártszövetség nagy áttörésére és az RN sokkoló sikere mellett a macronizmus bukásáról írt a baloldali Libération hétfői száma, s erre utal a címlapot befedő, hatalmas betűmérettel nyomtatott „A Pofon” szóösszetétel is. A Le Parisien és a Le Figaro pedig Franciaország kormányozhatatlanná válásáról értekezett. Utóbbi lap véres mészárlásnak nevezte, hogy a francia kormány három miniszterének is le kell mondania tisztségéről, mert nem sikerült parlamenti mandátumot szerezniük.

Forrás: Bfmtv, Reuters

Húsz migránsból csak egy áll munkába Svédországban

A 2016 óta Svédországban ideiglenes letelepedési engedélyt kapott menedékkérők közül csak minden huszadiknak sikerül állandó munkát találnia – derül ki a svéd közrádió összeállításából. A végleges letelepedési engedély megszerzésének előfeltétele a teljes önfenntartás képessége, amelynek része a nyolcórás munkavállalás. A Sveriges Radio riportjában megszólaltatott Omar nevű migráns már négy éve keres munkát sikertelenül, s egyelőre csak alkalomszerűen mosogat egy étteremben. Érdekesség, hogy bár a riportalany hosszabb ideje él már a skandináv országban, csak saját anyanyelvén szólalt meg. Az összeállításban megkérdezték Peter Thoursiet, a Stockholmi Egyetem közgazdászprofesszorát is, aki úgy vélte, hogy nagyon nehéz integrálni az Európán kívülről érkező migránsokat, amit számos tanulmány is alátámaszt. A munkanélküliek között egyébként is felülreprezentáltak a nem svédországi születésűek, az év eleji adatok szerint a munkaügyi központnál regisztrált 370 ezer munkakeresőből 210 ezer született másik országban.

Forrás: Sveriges Radio