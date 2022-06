Lapozó: A közlekedés is leállhat Belgiumban a sztrájkhullám miatt

Jobboldali áttörés Andalúziában

Elsöprő és egyben történelmi győzelmet aratott a jobboldal a dél-spanyolországi Andalúziában. A Néppárt (PP) a szavazatok 43 százalékával abszolút többséget, 58 képviselői helyet szerzett a regionális parlamentben, így egyik kis párttal sem kell koalíciót kötnie. Ilyen eredményt utoljára 2008-ban a szocialistáknak sikerült elérni a régióban, azóta senki sem kormányzott ott önállóan. Az eddigi elnök, Juanma Moreno ráadásul olyan megyékben is tarolt, amelyek eddig baloldali irányítás alatt álltak. Sevillában például soha ezelőtt nem sikerült győznie a jobboldalnak, most viszont ott gyűjtötték be az egyik legtöbb szavazatot. A szocialista PSOE mindössze 30 mandátumot szerzett, ami történelme legrosszabb eredménye a déli közösségben.

Az Orbán Viktor miniszterelnökkel barátságot ápoló, szintén jobboldali Vox végül nem került a kormányzás közelébe, ám így is 14 helyet szerzett, ezzel pedig a harmadik helyre lépett az andalúz parlamentben. A választások előtti felmérések arra utaltak, hogy a Néppártnak a Voxszal kell majd szövetségre lépnie, ha kormányozni akar. Moreno eddig partnere, a jobbközép Ciudadanos folytatta mélyrepülését és megfelelő mennyiségű szavazat híján távozni kényszerül a tartomány törvényhozásából. Jelöltjük, Juan Marin az összeomlás után be is jelentette azonnali lemondását. A történelmi eredmény azt jelenti, hogy Andalúziában is megszilárdult a jobboldali kormányzás, csakúgy, mint tavaly májusban a madridi régióban, illetve idén év elején Kasztília és Leónban. Mindez rendkívül rossz előjel a Spanyolországot vezető Pedro Sáncheznek és szélsőbaloldali szövetségeseinek. Az országos választásokat jövőre rendezik meg a mediterrán országban.

Forrás: Rtve.es