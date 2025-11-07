Orbán BalázsOrbán ViktorTrump

Orbán Balázs: Az amerikai kormány le akarja zárni a háborút

A miniszterelnök politikai igazgatója Washingtonba tartva nyilatkozott a Mediaworksnek. Orbán Balázs elárulta, melyek lesznek Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalásán a legfontosabb témák, és arról is beszélt, hogy szerinte hogyan halad az ukrajnai békefolyamat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 17:07
„Folyamatosan konzultálva az amerikaiakkal, én azt látom, hogy a Trump-adminisztráció szándékai a béke megteremtése irányába valósak, ők saját magukat másképp helyezik el ebben a konfliktusban, mint a Biden-féle kormányzat, amely a konfliktus részének, az egyik oldalon részt vevő félnek tekintette az Amerikai Egyesült Államokat” – fogalmazott a Mediaworksnek Orbán Balázs a Teol beszámolója szerint. 

Orbán Balázs szerint központi szerep jut majd a gazdaságnak és az energiabiztonságnak is
Orbán Balázs szerint központi szerep jut majd a gazdaságnak és az energiabiztonságnak is  (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Trumpék őszinte szándéka az, hogy ha képesek erre, akkor zárják le ezt a véres és most már majdnem négy éve tartó háborút


– fogalmazott Orbán Balázs, és hozzátette, az amerikaiak hasonlóan látják a háború kérdését, mint Orbán Viktor miniszterelnök, aki elsőként mondta ki, hogy jelenleg egyik harcoló félnek sem érdeke lezárni ezt a háborút. 

Ezért aztán ha nincs egy olyan külső nagyhatalom, amely képes a feleket rávenni arra, hogy megváltoztassák ezt az álláspontjukat, akkor nincs esély a békére. Az amerikaiak ezért egy nagyon összetett és bonyolult diplomáciai műveletsor kellős közepén vannak, amivel megpróbálják elérni, hogy a felek a konfliktust rendezzék – fejtette ki Orbán Balázs, és hozzátette, ő úgy látja, hogy ebben jól haladnak.

Azt reméljük, hogy ebben a béketeremtésben, ebben a diplomáciai műveletben Magyarország is így vagy úgy szerepet tud játszani, mint az egyetlen békepárti ország Európában


– mondta a politikus.

Az előzetes információk alapján a tárgyalás során központi szerepet kapnak a gazdasági és az energetikai témák is. Ennek kapcsán Orbán Balázs kiemelte, az energiabiztonság, energiaszuverenitás kulcsfontosságú kérdések hazánk számára, különösen ilyen háborús helyzetben.

„Elméletileg minden ország vezetője azon dolgozik, hogy a saját országának energiát tudjon biztosítani, és lehetőség szerint azt versenyképes áron tudja adni az iparnak, illetőleg a lehető legalacsonyabb áron tudja adni a saját háztartásainak. Ezt a munkát nem mindenki végzi jelen pillanatban jól, mert a döntések következményeként például az Európai Unióban folyamatosan drágul az energia” – emlékeztetett Orbán Balázs.

Magyarországon folyamatosan rendelkezésre áll kiszámítható módon az energia, és igyekszünk versenyképes módon adni ezt az energiát az iparnak, a háztartások pedig a legalacsonyabb energiaárakat fizetik. Mi egy olyan hosszú távú stratégiát követünk, amelynek eredményeképpen ezt a számunkra kedvező pozíciót meg tudjuk tartani


– emelte ki, és hozzátette, hogy ennek több pillére van.

Orbán Balázs szerint a korábbi Joe Biden vezette adminisztráció a politikája miatt a magyar és amerikai cégek együttműködése sem volt zökkenőmentes. „Mi szeretnénk ezt a politikai okokból telepített aknazárat felszedni, kettős adóztatási egyezményeket újra létrehozni, és a két ország között olyan kulcsszektorokban együttműködéseket kötni és bővíteni, mint például a hadiipar, az űripar vagy pénzügyi területek” – fejtette ki.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint hazánk jelen pillanatban békepárti álláspontja miatt szankciók alatt áll az Európai Unióban. 

„Ebben a helyzetben az egy komoly lehetőség, hogy a nyugati világban is és a Nyugaton kívüli világban is vannak olyan nagyhatalmak, amelyek stratégiai együttműködésben vannak Magyarországgal, így az Egyesült Államoknak ez a pozíciója is fontos, ők tudnak nekünk segíteni az unióból érkező szankciók kivédésében” – tette hozzá Orbán Balázs. 

Borítókép: Orbán Balázs (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

