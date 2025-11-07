Orbán Balázs: Az amerikai kormány le akarja zárni a háborút

„Folyamatosan konzultálva az amerikaiakkal, én azt látom, hogy a Trump-adminisztráció szándékai a béke megteremtése irányába valósak, ők saját magukat másképp helyezik el ebben a konfliktusban, mint a Biden-féle kormányzat, amely a konfliktus részének, az egyik oldalon részt vevő félnek tekintette az Amerikai Egyesült Államokat” – fogalmazott a Mediaworksnek Orbán Balázs a Teol beszámolója szerint.

Orbán Balázs szerint központi szerep jut majd a gazdaságnak és az energiabiztonságnak is (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Trumpék őszinte szándéka az, hogy ha képesek erre, akkor zárják le ezt a véres és most már majdnem négy éve tartó háborút



– fogalmazott Orbán Balázs, és hozzátette, az amerikaiak hasonlóan látják a háború kérdését, mint Orbán Viktor miniszterelnök, aki elsőként mondta ki, hogy jelenleg egyik harcoló félnek sem érdeke lezárni ezt a háborút.

Ezért aztán ha nincs egy olyan külső nagyhatalom, amely képes a feleket rávenni arra, hogy megváltoztassák ezt az álláspontjukat, akkor nincs esély a békére. Az amerikaiak ezért egy nagyon összetett és bonyolult diplomáciai műveletsor kellős közepén vannak, amivel megpróbálják elérni, hogy a felek a konfliktust rendezzék – fejtette ki Orbán Balázs, és hozzátette, ő úgy látja, hogy ebben jól haladnak.

Azt reméljük, hogy ebben a béketeremtésben, ebben a diplomáciai műveletben Magyarország is így vagy úgy szerepet tud játszani, mint az egyetlen békepárti ország Európában



– mondta a politikus.

Az előzetes információk alapján a tárgyalás során központi szerepet kapnak a gazdasági és az energetikai témák is. Ennek kapcsán Orbán Balázs kiemelte, az energiabiztonság, energiaszuverenitás kulcsfontosságú kérdések hazánk számára, különösen ilyen háborús helyzetben.

„Elméletileg minden ország vezetője azon dolgozik, hogy a saját országának energiát tudjon biztosítani, és lehetőség szerint azt versenyképes áron tudja adni az iparnak, illetőleg a lehető legalacsonyabb áron tudja adni a saját háztartásainak. Ezt a munkát nem mindenki végzi jelen pillanatban jól, mert a döntések következményeként például az Európai Unióban folyamatosan drágul az energia” – emlékeztetett Orbán Balázs.

Magyarországon folyamatosan rendelkezésre áll kiszámítható módon az energia, és igyekszünk versenyképes módon adni ezt az energiát az iparnak, a háztartások pedig a legalacsonyabb energiaárakat fizetik. Mi egy olyan hosszú távú stratégiát követünk, amelynek eredményeképpen ezt a számunkra kedvező pozíciót meg tudjuk tartani



– emelte ki, és hozzátette, hogy ennek több pillére van.