Rejtélyes holttestet találtak Csepelen

Egy arra járó gyalogos bukkant egy férfi maradványaira egy csepeli út menti erdős területen. A mezítlábas holttesten több orvosi tapaszt is találtak.

Munkatársunktól
2025. 11. 07. 16:20
Rendőrség illusztráció Ladóczki Balázs
Egy járókelő holttestet talált Budapest XXI. kerületében, a Weiss Manfréd út közelében lévő erdőben – írta meg az Origo.hu.

Fotó: Police.hu 

Mezítlábas férfi holttestére bukkantak

A 35 év körüli, szakállas férfi pólót és rövidnadrágot viselt, de cipőt és zoknit nem. Testén több orvosi tapaszt is felfedeztek. A rendőrség vizsgálja a halála körülményeit. A helyieknek feltűnt, hogy egy tatabányai férfi napok óta nem hagyta el otthonát, ezért értesítették a hatóságokat. A rendőrök és a tűzoltók közösen hatoltak be a lakásba, ahol a férfit már holtan találták.

