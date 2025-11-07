Európa legjobb bankjai közt az OTP, de nem érik be ennyivel, jövőre az első hely a cél

A harmadik negyedévben is folytatódott az OTP-csoport elmúlt években látott menetelése, a csoport első kilenchavi adózás előtti nyeresége – az év elején egy összegben könyvelt, de teljes évre vonatkozó terhek időarányos figyelembevételével – az előző év azonos időszakához mérten nyolc százalékkal, 1165 milliárd forintra emelkedett – kezdte az OTP hajnalban megjelent harmadik negyedévi gyorsjelentésének bemutatását péntek reggel Bencsik László vezérigazgató-helyettes, a stratégiai és pénzügyi divízió vezetője. A javuló eredményesség főként az emelkedő volumenekre és az emelkedő költséghatékonyságra vezethető vissza – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Az S&P Global Intelligence idei elemzése szerint az OTP Bank a második legjobb teljesítményt nyújtotta az ötven legnagyobb, tőzsdén jegyzett európai bank közül (Fotó: Kallus György)

Az első kilenchavi eredményt amúgy 111 milliárd forintnyi, a teljes évre vonatkozóan elszámolt speciális tétel terhelte. Ezen tételek időarányos elszámolása esetén a kilenchavi profit 37 milliárd forinttal lenne magasabb.

A növekedés hátterében az állományok – hitel és betéti egyaránt – bővülése áll, miközben a kamatok folyamatosan húzódnak vissza az elmúlt évek átlag feletti szintjéről.

Az adózás utáni nyereség pedig ugyancsak az év eleji terhek figyelembe vételével öt százalékkal, 886 milliárd forintra, míg a jelentett nettó nyereség három százalékkal, 849 milliárd forintra gyarapodott.

Az OTP Banknál is hatalmas siker az Otthon start, népszerűek a vállalati hitelek is

A magyar banknál is kedvező folyamatokról számolt be Bencsik László, külön kiemelve az Otthon start program sikerét, hiszen bár a lezárt időszakban csak szeptemberben volt érzékelhető a program hatása, lévén szeptember 1-jétől lehetett beadni a hiteligényléseket, mégis csak ebben az első őszi hónapban 99 milliárd forint értékben nyújtott be a lakosság támogatott hitelek iránti kérelmet, aminek köszönhetően a hazai lakáshitel-kereslet az augusztusi 24 milliárd forintról összességében 129 milliárd forintra emelkedett.

A harmadik negyedévben ugyanakkor személyihitel-kihelyezésekben és a lakossági betétekben is nőtt az OTP piaci részesedése, amely a babaváró és a munkáshitel-szerződések területén a negyven százalékot is meghaladta.

Megugrott a banknál a vállalati hitelek iránti kereslet is, nem kis részt e körben is a támogatott programok következményeként. Az OTP piaci részaránya ebben a szegmensben történelmi csúcsra, húsz százalékra emelkedett.