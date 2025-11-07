bankOTP CsoportOTP Bank

Európa legjobb bankjai közt az OTP, de nem érik be ennyivel, jövőre az első hely a cél

Nincs megállás: töretlenül növekszik az OTP-csoport, az idei év végéig tízszázalékos organikus bővüléssel számolnak. Az S&P Global Market Intelligence szerint az OTP 2025-ben a második legjobb európai bank az ötven legnagyobb tőzsdén jegyzett pénzintézet közül, a vezetés azonban nem éri be ennyivel, jövőre már az első helyre törnének.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 17:30
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A harmadik negyedévben is folytatódott az OTP-csoport elmúlt években látott menetelése, a csoport első kilenchavi adózás előtti nyeresége – az év elején egy összegben könyvelt, de teljes évre vonatkozó terhek időarányos figyelembevételével – az előző év azonos időszakához mérten nyolc százalékkal, 1165 milliárd forintra emelkedett – kezdte az OTP hajnalban megjelent harmadik negyedévi gyorsjelentésének bemutatását péntek reggel Bencsik László vezérigazgató-helyettes, a stratégiai és pénzügyi divízió vezetője. A javuló eredményesség főként az emelkedő volumenekre és az emelkedő költséghatékonyságra vezethető vissza – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

20250805 Budapest OTP bankfiók Fotó: Kallus György LUS MW
Az S&P Global Intelligence idei elemzése szerint az OTP Bank a második legjobb teljesítményt nyújtotta az ötven legnagyobb, tőzsdén jegyzett európai bank közül (Fotó: Kallus György)

Az első kilenchavi eredményt amúgy 111 milliárd forintnyi, a teljes évre vonatkozóan elszámolt speciális tétel terhelte. Ezen tételek időarányos elszámolása esetén a kilenchavi profit 37 milliárd forinttal lenne magasabb.  

A növekedés hátterében az állományok – hitel és betéti egyaránt – bővülése áll, miközben a kamatok folyamatosan húzódnak vissza az elmúlt évek átlag feletti szintjéről.

Az adózás utáni nyereség pedig ugyancsak az év eleji terhek figyelembe vételével öt százalékkal, 886 milliárd forintra, míg a jelentett nettó nyereség három százalékkal, 849 milliárd forintra gyarapodott.

Az OTP Banknál is hatalmas siker az Otthon start, népszerűek a vállalati hitelek is

A magyar banknál is kedvező folyamatokról számolt be Bencsik László, külön kiemelve az Otthon start program sikerét, hiszen bár a lezárt időszakban csak szeptemberben volt érzékelhető a program hatása, lévén szeptember 1-jétől lehetett beadni a hiteligényléseket, mégis csak ebben az első őszi hónapban 99 milliárd forint értékben nyújtott be a lakosság támogatott hitelek iránti kérelmet, aminek köszönhetően a hazai lakáshitel-kereslet az augusztusi 24 milliárd forintról összességében 129 milliárd forintra emelkedett.

A harmadik negyedévben ugyanakkor személyihitel-kihelyezésekben és a lakossági betétekben is nőtt az OTP piaci részesedése, amely a babaváró és a munkáshitel-szerződések területén a negyven százalékot is meghaladta.

Megugrott a banknál a vállalati hitelek iránti kereslet is, nem kis részt e körben is a támogatott programok következményeként. Az OTP piaci részaránya ebben a szegmensben történelmi csúcsra, húsz százalékra emelkedett.

Összességében idehaza a nettó profit öt százalékkal, 230 milliárd forintra nőtt éves bázison a bővülő kamatmarzsnak és a költséghatékonyságnak köszönhetően, miközben prudens céltartalékolást folytatott a bank.

Visszatérve a csoportszintű eredményekhez, a konszolidált teljesítő hitelek állománya az első kilenc hónapban tíz százalékkal, 2293 milliárd forintra nőtt, miközben szeptemberig a konszolidált betétek is kilenc százalékkal gyarapodtak, különösen a magyar és bolgár lakossági betétek mutatnak szép emelkedést.

Mindezek alapján nem véletlen, hogy az S&P Global Intelligence idei elemzése szerint az OTP Bank a második legjobb teljesítményt nyújtotta az ötven legnagyobb, tőzsdén jegyzett európai bank közül – emelte ki a vezérigazgató-helyettes. Jövőre azonban az első helyre pályáznak.

Oroszországban a kitettség csökkentésén dolgoznak, jól állnak a külföldi érdekeltségek

Kérdésre válaszolva Bencsik László elmondta, hogy Oroszországban a jelenlegi körülmények közepette a menedzsment a kitettsége csökkentésére törekszik, amelynek elsődleges eszköze az, hogy minél nagyobb osztalékot utaljon haza. Ezt meglehetős sikerrel végzik. Emellett számottevően karcsúsították az orosz bankfiókhálózatot is.

A többi külföldi érdekeltség közül a topmenedzser még az ukrán és az üzbég leánybankot emelte ki. Keleti szomszédunkban kiváltképp a lakossági személyi hitelek állománya ugrott meg. Veszik a háztartási eszközöket, de még az autókat is. Üzbegisztánban pedig a néhány éve megvalósult akvizíciót követően végrehajtott informatikai korszerűsítés következtében sikerült a felzárkózás az OTP többi külföldi érdekeltségéhez.

Az akvizíciós stratégia egy jottányit sem változott, folyamatosan keresik a célpontokat. Ugyanakkor abban a kényelmes helyzetben van, hogy organikusan is tízszázalékos bővülésre számíthat 2025-ben.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ehhez nincs mit hozzáfűzni

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.