A brit kocsmákat sem kíméli az infláció és az emelkedő energiaárak

Jelentősen megcsappant a működő kocsmák száma Angliában és Walesben: az elmúlt tíz évben több mint hétezerrel kevesebb söröző nyitotta meg kapuit a vendégek előtt, ezzel negyvenezer alá csökkent a számuk – derült ki a kanadai Altus Group ingatlan tanácsadói vállalat elemzéséből. A jelentés szerint a tavalyi év vége és idén június között mintegy kétszáz kocsma döntött a bezárás mellett. 2001-ben a brit statisztikai hivatal adatai szerint még több mint 52 ezer pub működött az országban, a hanyatlás eleinte a nagyvárosok külső kerületeiben indult meg.

A kocsmákat lebontották és többnyire lakássá vagy irodákká alakították át őket. Az Altus Group szerint a háttérben a koronavírus-járvány mellett a vendéglátóipart nagymértékben érintő lezárások állnak, továbbá az egyre erősödő inflációt és az emelkedő rezsiköltségeket okolják.

Mindezek mellett a bevételek is csökkennek – erre hívta fel a figyelmet három szervezet. A Brit Sör- és Kocsmaszövetség (BBPA), a Brit Kocsmárosok Intézete (BII), valamint a vendéglátóipart képviselő UKHospitality szerint a vállalkozások mindössze 37 százaléka működik nyereségesen. A legtöbb kiadást a rezsiköltségek mellett a beérkező áruk, valamint a munkavállalók kifizetése jelenti.

Ha a kocsmák kénytelenek bezárni, az hatalmas veszteséget fog jelenteni a helyi közösségek számára

– hívta fel a figyelmet Emma McClarkin, a BBPA vezérigazgatója.

A Ye Olde Fighting Cocks pub 793 óta, 1229 éven működött. A kocsma 2022 februárjában zárt be

Hozzátette: a vendéglátás soha nem látott nehézségekkel küzdött meg az elmúlt két évben, mindezt még a növekvő árak is tetézik. Az ágazat a brit kormányhoz fordult támogatásért. Idén februárban a leghosszabb ideje működő brit kocsma is kénytelen volt bezárni kapuit. Az öreg harci kakasokról elnevezett Ye Olde Fighting Cocks pub 793-tól, 1229 éven keresztül működött: túlélte a háborúkat, a gazdasági válságokat, a koronavírus-járvány okozta megpróbáltatások azonban utolérték.

A brit kocsmaipar hanyatlása ugyanakkor már a járvány előtt is jelentős volt.

Szakértők a dohányzással kapcsolatos tilalmakkal, az üzletekben egyre nagyobb és olcsóbb italkínálattal és az ivászati szokások megváltozásával magyarázzák a jelenséget. 2008 és 2018 között több mint 11 ezer kocsma döntött a bezárás mellett a brit statisztikai hivatal adatai szerint. Mindennek ugyanakkor nemcsak a vendéglátóiparra, hanem az emberekre és a közösségi életre is nagy hatása van. Az Egyesült Királyságban a kocsmák az egyik legfontosabb közösségi tereknek számítanak: ide ülnek be az emberek munka után, és gyakran egy-egy korsó sör vagy ital mellett beszélgetnek barátaikkal. Szakértők rámutattak, az ipar hanyatlása felerősítheti a magány érzetét, valamint a társadalmi elszigeteltséget, különösen vidéken, ahol a kocsmák napjainkban is a közösségi élet legfontosabb helyszínei.

Borítókép: Járókelők sétálnak el a londoni The Gloucester kocsma bejára előtt. A pub a járványügyi korlátozások miatt zárt be (Fotó: AFP/Justin Tallis)