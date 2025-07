Ki fizeti meg a Közel-Kelet békéjének árát?

Tovább gyűrűzik a közel-keleti konfliktus: európai felelősség, információs hadviselés, migrációs nyomás — erről is szó esett a Tusványoson megrendezett panelbeszélgetésen, ahol neves szakértők keresték a választ arra, hogy ki állja a béke árát. A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban: a Közel-Kelet válsága nemcsak regionális kérdés, hanem Európára is közvetlen hatással van.

Tusványos – Közel-Kelet: ki fizeti meg a béke árát? Fotó: Magyar Nemzet

Közel-Kelet: ki fizeti meg a béke árát?

A beszélgetés középpontjában Izrael és a palesztin területek elhúzódó konfliktusa állt. A résztvevők felidézték, hogy a közel-keleti békefolyamat sosem csupán két szereplőről szólt — a régió instabilitása világhatalmak és európai országok játszóterévé is vált. Többen hangsúlyozták, hogy

az elmúlt hónapok háborús fejleményei, a gázai hadműveletek és a nemzetközi reakciók is világossá tették: a helyzetet gyakran azok akarják „megoldani”, akik valójában belpolitikai okokból használják fel a konfliktust.

Egyes vélemények szerint az Európai Unió kettős mércét alkalmaz. Míg bizonyos kérdésekben ragaszkodik az egyhangúsághoz — például amikor tagjelöltekről vagy szenzitív külpolitikai döntésekről van szó —, Izrael esetében gyakran nagyhatalmak egyoldalúan lépnek.

Ennek friss példájaként hozták fel, hogy több európai ország is a palesztin államiság egyoldalú elismerését szorgalmazza, miközben az Unió saját szabályait sem tartja be következetesen.

A beszélgetés egyik hangsúlyos gondolata volt:

Európa egy része azért próbálja Izraelt külpolitikai céltáblává tenni, mert saját belső problémáit — különösen a migrációt és az abból fakadó társadalmi feszültségeket — képtelen kezelni.

A szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy a nyugat-európai nagyvárosokban már olyan mértékű a közel-keleti és észak-afrikai származású lakosság létszáma, hogy a politikai döntéshozók kénytelenek figyelembe venni a migráns közösségek érzékenységét, akár a közel-keleti helyzet megítélésében is.

A résztvevők szerint ezért történhet meg, hogy míg egyes országok belső rendfenntartó erői sem képesek kezelni a bevándorlásból fakadó párhuzamos társadalmakat, a politikai vezetés mégis Izraelen próbálja demonstrálni a „békepártiságát”.