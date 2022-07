Erősebb Európa-párti irányvonalat követelnek Grúziában

Hétfőn is folytatódtak Tbilisziben a hét végén kezdődött tüntetések, az emberek erősebb Európa-párti irányvonalat követelnek a kormánytól. A megmozdulás vezetőivel a nap folyamán Irakli Garibasvili miniszterelnök is egyeztet. A parlament épülete előtt táborozó tüntetők szavatolták, hogy a megmozdulást – amely során egyébként Európa-barát filmeket és előadásokat mutattak be a járókelőknek – békés mederben tartják.

Meg akarjuk mutatni Európának, hogy hajlandóak vagyunk a végsőkig építően gondolkodni és megmutatni az európai kultúrát a gyakorlatban, bár nagyon csalódottak vagyunk a hatóságok miatt

– mondta a tüntetés egyik szervezője, Giga Makarasvili.

A tüntetők követelései az ukrajnai orosz invázió miatt megnövekedett regionális feszültségek közepette hangzottak el, amelyek az egykori szovjet tagköztársaságban felerősítették az Európával való jobb integráció iránti követeléseket. A vasárnap kezdődött tüntetés az elmúlt hetekben már a harmadik volt, ugyanis sokan a kormányt tartják felelősnek az Európai Bizottság közelmúltbeli döntéséért, amikor nem javasolta, hogy az ország megkapja az uniós tagjelölti státust. Ez utóbbi megadását bizonyos reformok végrehajtásához kötötte a testület, különösen a korrupció, a jogállamiság és a kisebbségi csoportok védelme terén.