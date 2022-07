Újabb izraeli rakéták hullottak Szíriára

Izraeli rakétacsapás érte pénteken a szíriai főváros, Damaszkusz környékét, a támadásban három szíriai katona meghalt, és heten megsebesültek – közölte a szíriai állami média a hadsereg hajnali közleményére hivatkozva. A szíriai légvédelemnek sikerült néhány izraeli rakétát elfognia, amelyeket a Golan-fennsíkról indított az izraeli hadsereg röviddel éjfél után. A támadás anyagi károkat is okozott.

Izrael az elmúlt években már több száz hasonló légicsapást hajtott végre a szíriai kormányerők és az Irán támogatását élvező síita szövetségeseik hadállásai ellen, ám az izraeli hadsereg rendszerint nem kommentálja az ezekről szóló híradásokat.

Július elején a szíriai Tartúsz tartomány déli részén csapódtak be izraeli rakéták, akkor legalább két civil megsebesült, és anyagi kár is keletkezett. Korábban, június elején Damaszkusztól délre csapódtak be rakéták. A damaszkuszi repülőtéren ideiglenesen le kellett állítani a forgalmat a támadás miatt, mert megrongálódott a futópálya.