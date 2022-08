Lezártak Malmöben egy bevásárlóközpontot lövöldözés miatt

Lezárták a dél-svédországi Malmö egyik bevásárlóközpontját pénteken lövöldözés miatt – közölte a helyi rendőrség. „Lövések dördültek a malmöi Emporia bevásárlóközpontban. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, és lezárta a környéket” – írták a közleményben. Egyéb információt nem tettek közzé az incidensről, így a tett hátteréről sem.

A Sydsvenkan svéd napilap és a Dagens Nyheter hírportálja ugyanakkor Jimmy Modin rendőrségi szóvivőre hivatkozva két sebesültről számolt be. Modin szerint a rendőrségi bevetés időközben véget ért. A Sydsvenkan közölte azt is, hogy rendőrök fegyverrel a kezükben hatoltak be az épületbe, és őrizetbe vettek egy gyanúsítottat. Az illető a lap értesülései szerint 2007-ben született.

Malmö Svédország harmadik legnépesebb városa, a legjelentősebb bevándorlóközösséggel. Az Emporiában mintegy kétszáz üzlet és étterem található.

