Nagy értékben adna el az USA katonai felszerelést Tajvannak

Washington 1,1 milliárd dollár értékű katonai felszerelést adna el Tajvannak – jelentette be az amerikai védelmi minisztérium helyi idő szerint pénteken. Az ügyletre a külügyminisztérium is rábólintott. A csomag egyebek között hajók ellen bevethető, Harpoon típusú rakétát tartalmazna 355 millió dollár értékben. Emellett Tajvan levegő-levegő, illetve levegő-felszín támadásra alkalmas Sidewinder rakétákat is kapna 85,6 millió dollár értékben, valamint 665,4 millió dollárral támogatnák a szigetország felderítési célú radarprogramját – árulta el a Pentagon alá tartozó Védelmi Biztonsági Együttműködési Ügynökség (DSCA).

Liu Peng-ju, Kína washingtoni nagykövetségének szóvivője közleményében azt írta: a tervezett fegyverüzlet „nagy veszélybe sodorja a kínai–amerikai kapcsolatokat, illetve a Tajvani-szoros békéjét és biztonságát”. A diplomata válaszlépéseket helyezett kilátásba.

Joe Biden amerikai elnök kormánya közölte: a csomagot már fontolgatják egy ideje, és tajvani, valamint amerikai törvényhozókkal konzultálva dolgozták ki. Laura Rosenberger, a Fehér Ház illetékese közleményében aláhúzta: Kína fokozza a nyomást Tajvanon, katonái nagyobb számban vannak jelen a szigetország körül, és Peking igyekszik megváltoztatni a status quót a Tajvani-szorosban, ezért az Egyesült Államok minden szükséges eszközt megad Tajvannak az önvédelemhez.