Lapozó: Az ukrán energiaszektor elleni támadások hatással lesznek a nemzetközi tartalékokra

Kezelhetetlenné váltak a kolduló turisták Luxemburgban

Már az igazságügyi minisztériumot és a bevándorlási igazgatóságot is bevonná a bűnbandákban kéregető hordák ellen indított harcba Luxemburg főváros polgármestere, Lydie Polfer.

A királyságban már évek óta jól ismert jelenség a koldusturizmus. Az utóbbi időkben azonban a főváros egyes kerületeit, különösen az üzleti negyedek utcáit ellepték a Luxemburgba szervezett csoportokban és kizárólag koldulási céllal érkező külföldi egyének. A főváros minden szegletén felbukkanó agresszív kéregetők kifejezetten az idősebb férfiakat és nőket veszik célba, s ha nem kapnak alamizsnát, azonnal támadásba lendülnek: sértegetik vagy meg is támadják a járókelőket, ismertette az aggasztó helyzetet a városvezető. A luxemburgi polgármester elismerte, hogy maga is támadás célpontjává vált négy hónappal ezelőtt: amikor nem adott pénzt egy koldusnak, az egy egész doboznyi pattogatott kukoricát öntött az arcába. Polfer ugyanakkor kifejtette, hogy a probléma nagyon összetett, ezért a megoldás nem egyszerű. A koldusokat gyakran szervezett bűnbandák irányítói hurcolják Luxemburg területére, hogy nekik keressék a pénzt, ezért a kéregetők maguk is áldozatok. A koldusok többnyire visszautasítják a hatóságok által felajánlott segítséget, például a biztonságos, fedett szállásokat. Inkább közparkokban, lakóházak ajtajában vagy templomok környékén alszanak. A közbiztonságot veszélyeztető szempontokon kívül az utcán élő hordák közegészségügyi kockázatot is jelentenek: miután a rendőrség elszállítja őket az utcáról, szemét és mocsok marad utánuk. Egy júliusban elfogadott új törvény már lehetővé tette, hogy a rendőrök eltávolítsák a koldusokat az utcákról. Eddig reggelente gyűjtötték be őket, a polgármester a hét elején azonban arra kérte a rendőrséget, hogy ezentúl már esténként is tegyék meg ugyanezt. Az illetékes hatóságnak pedig az lesz ezentúl a feladata, hogy szankcionálja is a fülön csípett kéregetőket.

Forrás: 5minutes.rtl.lu