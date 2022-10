Lengyel milliárdos indított életvédő plakátkampányt

Az első óriásplakátok 2020 őszén, az úgynevezett eugenetikus (fajnemesítő jellegű) abortuszt betiltó, tiltakozásokat kiváltó alkotmánybírósági ítélet után jelentek meg. A testület 2020. október 22-én úgy döntött, hogy akkor sem engedélyezik a terhesség megszakítását, ha a magzatnak bizonyíthatóan súlyos rendellenességei vannak. Az 1993-as lengyel abortusztörvény ugyanis csak ebben, illetve nemi erőszak és az anya életét veszélyeztető esetekben engedélyezte az abortuszt. Az ítélet a 119 parlamenti képviselő által benyújtott folyamodványra válaszul született.

Az alkotmánybíróság elfogadta érvelésüket, és alkotmányellenesnek nyilvánította az abortusztörvénynek a magzat súlyos rendellenességére vonatkozó szabályozását, arra hivatkozva, hogy az ellentétes az alaptörvénynek az emberi élet védelmére, az emberi méltóság tiszteletben tartására és a diszkriminációra vonatkozó cikkelyeivel.

Az első életvédő (pro-life) plakátokon egy 11 hetes magzat talpa látható, alatta több nyelven az „élet” szóval. A következők a szilárd szülői kapcsolat fontosságát hangsúlyozták a gyermek fejlődése szempontjából: „Apu, anyu, szeressétek egymást!” A „Hol vannak azok a gyerekek?” feliratú plakáton az látható, hogy míg az ötvenes években egy lengyel család öt, a nyolcvanas években három gyereket nevelt, ma már átlagosan csak „másfelet”. Az akciót a Gyermekeink – Nevelés, Egészség, Hit Alapítvány finanszírozza, amelyet a Sziléziai vajdaságban, Kornice városában található székhelyéről Kornice Alapítványnak neveznek. A szervezet segítséget ajánl egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, pszichológiai, életvezetési tanácsadás terén, továbbá válságba jutott házasságok megmentésében, perinatális hospice-ellátásban, mindezek mellett workshopokat is szervez az anyák és az apák napján.

Az alapítvány elnöke a száz leggazdagabb lengyel között a Forbes magazin rangsorában a 12. helyen álló Mateusz Klosek, az Eko-Okna ablakgyártó cég tulajdonosa.

Ez a vállalkozás 2019-ben Európa vezető szárnyasablak-gyártója lett 400 millió eurós forgalommal, megelőzve legnagyobb vetélytársát, a francia K-line céget. Klosek vagyonát jelenleg 3,8 milliárd zlotyra (338 milliárd forint) becsülik. Az Eko-Okna finanszírozza a Kornice Alapítványt.

Vajon mi motiválja Lengyelország egyik leggazdagabb emberét egy konzervatív értékeket hirdető kampány támogatására?

A család értékei az egészséges társadalmi fejlődés alapját képezik. Üzletemberként látom, hogy milyen nagy a jelentősége a stabilitásnak, amit csak a családban, annak értékeiben, a gyermekekben kaphatunk meg

– magyarázta Klosek a Do Rzeczy lengyel hetilapnak nyilatkozva. A Niedziela hetilapnak pedig arról beszélt, amióta megtért, a hit életének fundamentuma lett. Korábban is vallásos volt, de amolyan hagyományos módon. Csak néhány éve lett komoly hívő, azóta másképpen látja a világot és a távlatokat. Tudatosította, hogy mit jelent, mire szolgál a pénz, mi az értelme a gazdasági tevékenységnek, cége fejlesztésének. Bevallotta, hogy ő is átélt egy házassági válságot, és megértette, hogy a pénz és a szakmai sikerek Isten, valamint a stabil család nélkül nem sokat számítanak.

Munkavállalóit nem aszerint választja meg, hogy vallásosak vagy sem, a legfontosabb a szakmai kompetencia és tapasztalat, de a cég székhelyén láthatók a vallás jelei: van egy kis kápolna, az irodák és műhelyek falára kereszt van kitéve, és múlt év végén szenteltek fel egy, az üzletember által egy női szerzetestársulat számára alapított zárdát a Kornicéhez tartozó Pietrowice Wielkiében.

A plakátkampányról azt mondta, hogy az „kötelessége volt”.

Nem tehettem másként, ez a legkiszolgáltatottabbak, a meg nem született gyermekek védelmének egy formája

– mondta Klosek. Hangsúlyozta, az alkotmánybírósági határozat nyomán indította a kezdeményezést. A magzatvédő és házasságpárti kampány költségei imponálóak: a Media People médiavállalat számításai szerint 5,5 millió zlotyra (483 millió forint) rúgnak. A liberális narratíva által dominált lengyel nyilvánosságban először jelent meg egy ennyire költséges, hagyományos értékeket hirdető kampány.

A támadást azonban számos támadás éri a liberális körökből.

Az egyik legnagyobb lengyel ellenzéki újság, a Gazeta Wyborcza szerint például a házasság felbonthatatlanságának hirdetése káros, mert támogatja a rossz házasságok fenntartását, melyekben gyakran kapcsolati erőszak jelenik meg. Arról azonban nem szólnak a kritikus hangok, hogy az alapítvány a válságba jutott házasságokhoz is felajánlja segítségét. Honlapján sok olyan információt közöl, amelyek a válások következményeiről szólnak, és megoldásokat is javasolnak a válság leküzdésére.

Többen bírálták azokat a plakátokat is, amelyek – amerikai kutatásokra hivatkozva – arra hívták fel a figyelmet, hogy a hitre alapozott házasságok sokkal ritkábban bomlanak fel, mint amelyeket nem Isten előtt, segítségét kérve kötöttek. Az augusztus végén a lengyel városok utcáin megjelent plakátok szerint a polgári házasságok fele válással végződik, míg ez az arány a szentségi házasságok esetében csak 33 százalék.

A bírálatok ellenére még az alapítvánnyal szemben barátságtalan Gazeta Wyborcza is elismeri Mateusz Klosek karitatív tevékenységének értékét a Sziléziai vajdaságban. A koronavírus-járvány tetőzése idején a milliárdos 2,5 millió zlotyt (220 millió forint) adományozott a cseh határ közelében fekvő Racibórz város kórházának javára, finanszírozta Kuznia Raciborska gyermekotthonának felújítását, és rendszeresen nagylelkű adományokkal járul hozzá a helyi ünnepségek pénzgyűjtő akcióihoz.

