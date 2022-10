Szijjártó Péter: Bekérettük az ukrán ügyvivőt

Szijjártó Péter az InfoRádióban elmondta, hogy

az nem kérdés, hogy Ukrajnában a háború előtt inkorrektül bántak a magyar nemzeti közösséggel, a kárpátaljai magyarokkal,

de ezt a kérdést a magyar kormány a háború kitörése óta zárójelbe tette.

„Azt gondoljuk, hogy ennek megvitatására majd akkor kell sort keríteni, ha ismételten béke lesz Ukrajnában. Adja a Jóisten, hogy minél előbb ez bekövetkezzen. Most amit leginkább tehetünk, az az, hogy a lehető legjobb kapcsolatot tartjuk fenn a kárpátaljai vezetőkkel. Viktor Mikita, a megyei kormányzó – aki szerintem kiváló ember, egészen kiváló ember – nagyon sokat tett azért az elmúlt időszakban, hogy magyarok és ukránok békében éljenek együtt Kárpátalján. Nagyon sokat tett azért, hogy a mesterségesen gerjesztett magyarellenes hangulatot visszafogja. Nagyon sokat tett azért, hogy a belső menekültek érkezését követően kialakult feszültségek se alakuljanak át etnikai, nemzetiségi alapú konfliktusokká. A vele való kapcsolattartás, az ő támogatása szerintem a legfontosabb” – mondta Szijjártó Péter az InfoRádió stúdiójában.

A külgazdasági és külügyminiszter a magyarokkal szembeni teljesen fölösleges provokációnak nevezte a munkácsi turulszobor eltávolítását, és elmondta, hogy a kormányzó segítségét kérték az ügyben.

„Biztos vagyok benne, hogy ő erről nem tudott, az ő józansága, a korrekt megközelítése teljes mértékben ellentétben áll azzal, amit most provokáció szintjén műveltek.

Ma az ukrán ügyvivőt be is kéretjük a Külügyminisztériumba, hogy nála is tiltakozzunk ezzel a lépéssel kapcsolatban” – mondta Szijjártó Péter.

A miniszter szerint annak, hogy ez kinek a provokációja, nincs jelentősége, nekik most az a feladatuk, hogy a kárpátaljai magyarok mellett kiálljanak. Erre a legjobb eszköz, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel folyamatos kapcsolatban állnak, a magyar főkonzulátusok ott vannak és teljes kapacitással üzemelnek, és hogy a megyei kormányzóval olyan jó viszonyt tartunk fenn, ami garantálni tudja a békés együttélést – olvasható az InfoStart oldalán.

Az eredeti cikk és a kapcsolódó beszélgetés hanganyaga ITT érhető el.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: Facebook)