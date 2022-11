A kormány visszautasítja, hogy az orosz narratívát használná a szankciókkal kapcsolatban

„Jóval korábban kezdtük Ukrajnát támogatni, mint azok, akik most Európában büszkén Ukrajna legjobb barátaiként állítják be magukat” – tette hozzá. Szijjártó Péter érintette az EU és az afrikai országok közötti együttműködésről szóló napirendi pontot is.

Kiemelte, hogy a kontinens, s azon belül különösen Magyarország is kettős nyomás alatt áll, keletről a háború, délről az illegális bevándorlás miatt.

Mint közölte, meg kell védeni a határokat, keményen fel kell lépni az európai országok szuverenitását megsértő embercsempész-hálózatokkal szemben, illetve támogatni kell az afrikai államokat a migráció kiváltó okainak felszámolásában.

A földközi-tengeri migránsmentő hajókról szólva úgy fogalmazott, hogy „akik ezeket a hajókat emberi jogi hivatkozással üzemeltetik, azok nem mások, mint az embercsempész-hálózatok”.

Újságírói kérdésre válaszolva pedig „politikai zsarolásnak” minősítette azt a határozatot, amelyben a német szövetségi parlament előző héten támogatta, hogy az EU 7,5 milliárd euróval kevesebb pénzt folyósítson Magyarországnak korrupciós és jogállamisági problémák miatt.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: Facebook)