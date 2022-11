Egyre feszültebb a helyzet Olaszország partjainál

Az olasz belügy végül vasárnap reggel engedélyezte, hogy a Humanity1 német felségjelzésű mentőhajó kiköthessen Cataniában, és megkezdődhessen a kiskorúak és az orvosi ellátást igénylők partra szállása. Összesen 155 személy biztonságba helyezését engedélyezték, 24 férfi továbbra is a hajón várakozik.

A többi hajó kérését továbbra is visszautasította Matteo Piantedosi belügyminiszter, hangsúlyozva, hogy azon országok kötelessége a bevándorlók fogadása, amilyen felségjelzésű országokhoz tartoznak a mentőhajók. Emlékeztetett, hogy az olasz kormány nem tagadja meg humanitárius kötelezettségét az orvosi ellátást igénylőktől, a többieknek azonban vissza kell térniük nemzetközi vizekre.

A rossz időjárási viszonyok miatt a belügy engedélyezte, hogy olasz felségvizeken várakozzanak a hajók, az Ocean Viking francia civil hajó azonban továbbra is a nemzetközi vizeken való várakozást választotta. A vasárnapi nap folyamán várhatóan a Geo Barents is megközelítheti Catania kikötőjét, hogy a fedélzeten tartózkodó 572 személy egészségi állapotát ellenőrizhessék a hatóságok. Ebben az esetben is részleges partra szállás engedélyezése mellett várható a kiskorúak, a nők, illetve a rossz egészségügyi állapotban lévők biztonságba helyezése.

Catania kikötőjében szombat este bevándorláspárti aktivisták tüntettek. A kikötők megnyitását követelték, azt állítva, hogy az erődítménnyé alakult Európa felelős a kioltott emberéletekért.

Aboubakar Soumahoro elefántcsontparti származású baloldali Demokrata Párt képviselője Cataniába ment, hogy tiltakozását fejezte ki a jobboldal bevándorláspolitikája ellen. Kérelmezte, hogy a Humanity 1 fedélzetére léphessen, hogy személyesen győződhessen meg a hajón maradtak állapotáról. Véleménye szerint a kormány illegális eljárási szabályokat alkalmaz. Az afrikai származású politikus Giorgia Meloni kormányfőt vonja felelősségre a hajókon kialakult embertelen körülmények miatt. Meloni kormányra kerülése óta kilencezer illegális bevándorló érkezett Itáliába, 985 személy civil szervezetek hajóinak fedélzetén.