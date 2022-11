Nagy Márton: A magyar állam minden segítséget megad az üzbég kapcsolatokon dolgozó cégeknek

A 44 magyar cég részvételével tartott rendezvényen felszólalva a magyar miniszter méltatta a két ország közötti kapcsolatok gyors fejlődését, amely – mint hangsúlyozta – nemcsak a politikai, hanem a gazdaság kapcsolatokra is vonatkozik. Emlékeztetett arra, hogy nyitott, exportorientált országként Magyarország kelet felé is keresi a kiviteli, üzleti lehetőségeket.

Leszögezte, hogy az üzbegisztáni együttműködésben olyan fogadókészség és olyan előnyök mutatkoznak, amelyeket ki kell használni.

Nagy Márton kifejtette: a magyar vállalkozások egy része már ismeri ezt a piacot, de fejlődni szeretne, ők bejáratott úton haladhatnak. Más cégek most dolgoznak egy közös vállalat, kapcsolat kiépítésén és az állam ehhez is minden segítséget megad, így anyagi támogatást is. A vállalatok egy csoportja most először vette fel a kapcsolatot, egy további csoport pedig még most keresi üzbég partnerét: őket a kamarák, gazdaságfejlesztésért felelős cégek segíthetik ebben.

Kiemelte, hogy az e célra szolgáló tőkealap segítségével az állam a kockázat egy részét is átvállalja, és segíthet átlendíteni az érdeklődő cégeket a kezdeti nehézségeken.

A kétoldalú üzleti fórum Orbán Viktor miniszterelnök üzbegisztáni látogatásához kapcsolódott. A kormányfő a Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozóján vesz részt, és a térség több országának vezetőjével külön is találkozik Szamarkandban.

Az üzleti fórumon Dzsamsid Hodzsajev üzbég miniszterelnök-helyettes és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tartotta a nyitóbeszédet. A magyar miniszter egyebek között emlékeztetett arra, hogy a nemrégiben aláírt stratégiai partnerségi együttműködési megállapodás jelentős fejlődésre nyitott lehetőséget, a két ország között nincsenek vitás politikai kérdések.

