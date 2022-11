Novák Katalin Párizsba utazott

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt korábban Szerbia és Koszovó területi vitája most a rendszámtáblák körül élesedett ki. Éppen ezért a Párizsi Béke Fórumra utazik, Alekszandar Vucsics szerb elnök is, aki a várakozások szerint szombaton kétoldalú tárgyalásokat folytat Novák Katalin köztársasági elnökkel is.

Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök Párizsban, Franciaországban 2022 november 10-én (Forrás: Facebook/Novák Katalin)