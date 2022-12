Koránt sincs vége az Iszlám Állam elleni háborúnak

A CENTCOM vezetői fontosnak érezték még, hogy kiemeljék a helyi fegyveres erőket, amelyek tevékenyen hozzájárultak a sikeres katonai akciókhoz. A jelentésből az is kiderül, hogy a műveletekben egyetlen amerikai katona sem veszítette életét.

Szíriai szövetségeseik éppen november végén végeztek Abu al-Hasszán al-Hasemi al-Kurajsival, az Iszlám Állam vezetőjével.

Pontosabban a terrorvezér önmagát robbantotta fel, miután a milíciák megtalálták a rejtekhelyét, és bekerítették. Utódját már meg is nevezték, de mostanában nem húzzák sokáig: a legutóbbi levadászása is mindössze kilenc hónapig tartott. Igaz, az Iszlám Állam „kalifái” már inkább meghúzzák magukat, videó- vagy hangüzenetet is alig adnak ki. Szerepük a nemzetközi terrorszervezet működtetésében mostanra valószínűleg inkább jelképes, ám a vezető így is értékes információk birtokában lehet.

Borítókép: Amerikai katonák a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) fegyvereseivel rendezett közös hadgyakorlaton az északkeleti Haszaka tartományban, a Szíria, Irak és Törökország közötti hármas határ közelében 2022. szeptember 7-én (Fotó: MTI/EPA/Ahmed Mardnli)