Lapozó: Eljárás indult a francia gyógyszerbiztonsági ügynökség ellen

Ankara üdvözölte, hogy Stockholm kiadott egy kurd terroristát

Régóta ismert, hogy Törökország a NATO-ratifikálás fejében többek között azt követeli Svédországtól és Finnországtól, hogy szigorítsák politikájukat az Ankara által terroristáknak minősített kurd szervezetekkel szemben. Az új jobboldali svéd kormány a török követeléssel kapcsolatban simulékonyabbnak mutatkozik, és a napokban kiadott egy, a Kurdisztáni Munkáspárthoz (PKK) köthető személyt. „A PKK terroristájának kiutasítása olyan kezdet, amely Svédország őszinteségét mutatja” – mondta el Bekir Bozdag igazságügyi miniszter a TRT állami televíziónak az AFP hírügynökség szerint. „Reméljük, az esetet további kiutasítás követi majd” – tette hozzá. A férfit a svéd rendőrség letartóztatta, majd röviddel azután egy Isztambulba tartó repülőre ültette, ahol pénteken landolt az állami tulajdonú Anatolia hírügynökség szerint. A férfit őrizetbe vették a török fővárosban, majd a bíróság rendelkezett a letartóztatásáról. A férfit korábban több mint hat év börtönbüntetésre ítélték Törökországban, 2015-ben Svédországba menekült, ahol 2021-ben utasították el a menedékkérelmét.

Forrás: Svenska Dagbladet

Egy spanyol drogbanda Ukrajnának szánt humanitárius segítségnek álcázott marihuánaszállítmányokat

A spanyol csendőrség hétfőn 30 embert tartóztatott le a dél-spanyolországi Andalúzia közösségben, amiért a bűnözők úgy álcáztak marihuánaszállítmányokat, mintha azok az Ukrajnának szánt humanitárius támogatások lennének. A hatóság beszámolója szerint a kábítószert kartondobozokba rejtették, majd kisteherautókba pakolták be őket, amelyekkel azt szimulálták, hogy az ukránoknak segélyt szállító szolidaritási karaván részei, így egy ideig el tudták kerülni a rendőrségi és a határellenőrzéseket is. Azért buktak le, mert a hatóságok több ukrán állampolgárra is felfigyeltek a Costa del Solon, akik nagy mennyiségű csomagolt marihuánát gyűjtöttek össze. Fuengirola városában végül 109 kilogramm cannabist találtak két, Ukrajnában regisztrált furgonban. Ez a fogás végül tizenöt ember letartóztatásához, tizenegy lakás átkutatásához, fegyverek, továbbá több mint 740 ezer euró és 25 ezer amerikai dollár lefoglalásához vezetett. A szervezkedés nagyságrendjére tekintettel a hatóságok tovább folytatták a nyomozást és további kábítószer-kereskedőket tartóztattak le Córdobában, Granadában és Sevillában, tőlük 1500 darab növényt, tíz kilogramm csomagolt marihuánát és 15 ezer euró készpénzt foglaltak le.

Forrás: antena3.com

Ukrajna korszerű rakéta- és légvédelmi rendszereket kér a fegyveres erőknek

„Az orosz terror már nemcsak Ukrajna, hanem a szomszédos országok biztonságát is fenyegeti” – közölte az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Oleg Nikolenko, miután az ukrán légvédelem által lelőtt orosz rakéta egy észak-moldovai falu közelében csapódott be hétfőn.

Nikolenko felszólította Ukrajna partnereit, hogy mielőbb lássák el a fegyveres erők csapatait modern rakéta- és légvédelmi rendszerekkel, amelyek segítségével az ukrán hadsereg életeket menthet, megvédheti az ország kritikus infrastruktúráját, megakadályozhatja az orosz rakétatámadásokat.

Forrás: ua.korrespondent.net

Eljárás indult a francia gyógyszerbiztonsági ügynökség ellen

A francia gyógyszer- és egészségügyi termékbiztonsági ügynökség (ANSM) bejelentette, hogy hétfőn megtévesztés miatt igazságügyi eljárás indult ellenük a Levothyrox-ügyben. A Levothyrox a pajzsmirigyhormonok termelését stabilizáló gyógyszer, amelynek gyártója, a német Merck gyógyszergyár 2017-ben megváltoztatta a készítmény összetevőit. A módosítás után a 2,5 millió francia felhasználó közül több ezren szenvedtek az azonos nevű, de már új összetevőjű gyógyszer mellékhatásaitól: izomgörcsöktől, fejfájástól, szédüléstől, hajhullástól. Az ANSM közleményében bejelentette, hogy együttműködik az igazságszolgáltatással, de vitatja és visszautasítja az ellene felhozott vádakat, mert a Levothyrox-ügyben nem történt bűncselekmény. Az ANSM álláspontja, hogy soha nem tagadta és nem vitatta azokat a mellékhatásokat, amelyeket az új formulával rendelkező készítmény egyes pácienseknél végül kiváltott. Idén márciusban a francia semmítőszék elutasította a Merck franciaországi leányvállalatának a kérelmét, amelyben a gyógyszergyártó a lyoni fellebbviteli bíróság ítéletét kérte hatályon kívül helyezni. A lyoni bíróság ugyanis a gyógyszergyártót 2020-ban már elmarasztalta az ügyben, és pénzügyi kártérítés megfizetésére ítélte. A semmítőszék márciusi döntése értelmében a Mercknek végül több mint 3300 francia betegnek kell kártérítést fizetnie, fejenként ezer euró értékben. A felperesek eredeti keresetükben fejenként tízezer euró kártérítésre perelték a gyógyszergyártó céget.

Forrás: francetvinfo.fr , francetvinfo.fr

Borítókép: Illusztráció (Fotó Unsplash)