Félresikerült a német védelmi miniszter újévi köszöntője

Nagy botrányt kavart Németországban a védelmi miniszter félresikerült újévi köszöntője, az ellenzék Christine Lambrecht lemondását követeli. A szociáldemokrata miniszter az Instagram közösségi oldalon osztott meg egy videót arról, hogy Berlinben mond újévi beszédet. Miközben az Ukrajnában tíz hónapja dúló háborúról emlékezik meg, a város – akár egy háborús övezet – a szilveszteri tűzijátékok zajától hangos, ráadásul szavait alig hallani.

A nem túl szerencsés párosításon túl ugyanakkor a német média azt is érzéketlennek tartja, ahogyan Christine Lambrecht az ukrajnai háborúnak tulajdonítja izgalmas szakmai tapasztalatszerzését.

– Európa közepén háború tombol, ami miatt számos különleges élményben részesülhettem, és sok különleges, érdekes emberrel találkozhattam, ezért szívből köszönetet mondok – hangzott el az újévi köszöntőjében.

Milyen kínos… A Bundeswehr (német hadsereg) jobbat érdemel!

– fakadt ki az ellenzéki Kereszténydemokrata Unió (CDU) képviselője, Florian Hahn.

– A szilveszteri tűzijátékoktól hangos újévi beszéd csak megkoronázza Christine Lambrecht baklövéseit – írta egy másik CDU-s politikus, Serap Güler, a Twitteren követelve a védelmi miniszter menesztését. Bejegyzésében hozzáfűzte, „ezek után ki vegye komolyan Németországot?”

Christine Lambrechtet az ukrajnai háború kitörése óta több alkalommal bírálták baklövéseiért.

Ahogyan a V4NA hírügynökség megírta, legendás az a háború kitörését követő büszke bejelentése, hogy Németország 5000 sisakot szállít a katonai segítséget kérő ukránoknak. Egy másik alkalommal pedig arról számolt be, hogy Németország 2025-től egy évre biztosítani tudja a NATO számára az új, intervenciós haderőt, amelynek létszáma 5000 katona lesz. Csakhogy a felajánlás után néhány órával később a saját tárcájának kellett korrigálnia, miszerint a Bundeswehr nagyjából 1500 főt tudna küldeni. Az is köztudott továbbá, hogy a német hadsereg készletei kezdenek teljesen kiürülni az Ukrajnának nyújtott fegyvertámogatás közepette – erről többször maga Lambrecht számolt be. A hadsereg állapota pedig siralmas, legutóbb például azt kavart nagy vihart, hogy egy hadgyakorlat után egyetlen bevetett Puma páncélozott harcjármű sem maradt üzemképes.

– Kissé szerencsétlennek tartom a felvételt – vélte a balul sikerült videóról Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Lambrecht párttársa. A német parlament védelmi bizottságának elnöke ugyanakkor – elhatárolva magát a történésektől – hozzátette azt is, hogy az újévi videó csak a miniszterre és a kommunikációs munkatársaira tartozik. A védelmi minisztérium szintén hangsúlyozta, a felvételt Christine Lambrecht privát, nem hivatalos, miniszteri Instagram-felületén osztotta meg.

Németországban egyébként az is szóbeszéd tárgya az új év első napjaiban, hogy szilveszteréjszaka súlyos támadások érték a sürgősségi személyzetet.

A berlini tűzoltók több mint 1700 segélyhívást kaptak szombaton, és ebből 38 esetben támadás érte őket.

Tizenöt tűzoltó meg is sérült, egyiküket kórházba kellett szállítani. A berlini rendőrség munkatársai közül pedig tizennyolcan sebesültek meg. A rendőrség közlése szerint a főváros több pontján tűzijátékokkal vettek célba járműveket, épületeket, és előfordult, hogy embereket is. Egy égő autó oltása közben petárdákat dobtak a tűzoltókra – írta meg az MTI a hivatalos beszámoló alapján. A tűzoltóság közölte, hogy a korábbi években látott támadások miatt felkészült a helyzetre, de meglepte őket a támadások száma és intenzitása. Németországban évek óta megismétlődnek az erőszakos jelenetek szilveszterkor. A legdurvább esetek közé tartozik, hogy 2015 szilveszter estéjén észak-afrikai és közel-keleti származású fiatal férfiak csoportosan zaklattak és bántalmaztak nőket Kölnben.

Borítókép: Christine Lambrecht német védelmi miniszter 2022. szeptember 8-án (Fotó: MTI/EPA/Sascha Steinbach)