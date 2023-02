Felszámolná Kanada a rendszerszintű rasszizmust

A kanadai fekete közösségeknek továbbra is előítéletekkel, diszkriminációval és a gyűlölet hatásaival kell együtt élniük – a tudattalan hátrányos megkülönböztetéstől kezdve a feketék elleni gyűlölet-bűncselekményekig és erőszakig. Ezek a rendszerszintű egyenlőtlenségek azt eredményezték, hogy a feketék túlreprezentáltak Kanada büntető igazságszolgáltatási rendszerében, beleértve a bűncselekmények áldozatait is. E rendszerszintű problémák megoldására irányuló munkájának előmozdítása érdekében a kanadai kormány a fekete közösségekkel együttműködve kidolgozza Kanada fekete igazságszolgáltatási stratégiáját – jelentette be sajtóközleményében nemrég a szövetségi kanadai kormány. A Justin Trudeau kormányfő vezette liberális kabinet egyébként már a 2021-es választási kampányban elkötelezte magát egy, a feketéket érő egyenlőtlenséget felszámoló stratégia megalkotása mellett, miután számos érdekvédő szervezetek és az ENSZ is rámutatott a büntető igazságszolgáltatási rendszerben tapasztalható rasszizmusra. A feketék ugyanis hosszú ideje felülreprezentáltak a kanadai börtönökben:

a rács mögött lévők körülbelül kilenc százalékát teszik ki, annak ellenére, hogy a teljes lakosság kevesebb mint négy százaléka fekete.

A liberális kormány „rendszerszintű rasszizmus” elleni fellépésének egyébként az amerikai George Floyd halálát követő rendkívüli társadalmi feszültségek is muníciót szolgáltattak, illetve az Egyesült Államok nagyvárosaira és a nyugati világra kiterjedő rasszizmusellenes tüntetéshullám is, amelynek élére a 2013-ban létrejött Black Lives Matter (BLM) állt. Egy múlt heti konferencián például a Trudeau-kabinet több vezető tisztviselője a „kanadai rasszizmus” bizonyítékaként fogalmazta meg a faji csoportok között a statisztikai adatokban is megjelenő különbségeket.

George Floyd meggyilkolása fájdalmas ráébredés volt a rendszerszintű rasszizmus realitásaira, a feketeellenes rasszizmus valóságára és egy olyan valóságra, amelyet e nagyszerű ország fekete közösségei jól ismernek

– fogalmazott Marci Ien, Kanada nőkért, a nemek közötti esélyegyenlőségért és az ifjúságért felelős minisztere. Ahmed Hussen lakhatásért, sokszínűségért és befogadásért felelős minisztere arról beszélt: a fekete kanadaiak „aránytalanul nagy negatív hatásokat szenvednek el, amikor kapcsolatba lépnek büntető igazságszolgáltatási rendszerünkkel”.

A National Post című kanadai jobboldali hírportál által idézett Akwasi Owusu-Bempah, a Torontói Egyetem docense a stratégiával kapcsolatban úgy fogalmazott: az „generációs lehetőséget biztosít a tisztesség és igazságosság előmozdítására az országban élő feketék számára”.

Zilla Jones emberi jogi ügyvéd szerint ugyanakkor a stratégia a szövetségi kormány történelmi elismerése, miszerint Kanadában szisztematikus feketeellenes rasszizmus létezik, és ez „megmérgezte az igazságszolgáltatási rendszerünket, negatívan befolyásolva közösségeink integritását és a gyermekeink jövőjét”.

„A kezdeményezés célja, hogy valódi értelmet adjon a jogorvoslat és a megbékélés alapelveinek azáltal, hogy meghallgatjuk az alulról építkező fekete közösségek hangját – azokat, amelyeket leginkább érint az igazságszolgáltatási rendszer egyenlőtlensége” – fogalmazott közleményében.

Ottawa mindenesetre egyértelművé tette, hogy a stratégia kiterjed a „büntető igazságszolgáltatási rendszer reformjára”, és korszerűsítést célzó intézkedéseket is bevezetnek annak biztosítására, hogy „minden kanadai tisztességes és igazságos bánásmódban részesülhessen a törvény előtt”. A Black Legal Action Centre, egy torontói székhelyű nonprofit közösségi jogi klinika szerint a rendőrség nagyobb valószínűséggel állítja meg, keresi, vádolja és tartóztatja le a feketéket. Azt is mondta, hogy a rendőrök nagyobb valószínűséggel alkalmaznak erőszakot vagy súlyosan megsebesítik a feketéket.

Borítókép: Justin Trudeau kanadai miniszterelnök (Forrás: Reuters/Blair Gable)