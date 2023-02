Kiborult egy brit miniszter, trágár üzenetben reagált Zelenszkij vadászgépes kérésére

A lap szerint a kormány egyik, meg nem nevezett minisztere így nyilatkozott az ügyről:

egy k***szott vadászgépünk sincs, amelyet át tudnánk adni.

Az inews kiemelte, hogy a teljesített repülési idejüket figyelembe véve ezek a gépek még 2025 után is alkalmasak lesznek a szolgálatra, tehát elképzelhető, hogy ezeket átadják Ukrajnának, ha megszületik a döntés. Hozzátették azt is, hogy a vadászgépeknek használatához az ukrán pilóták kiképzése akár több hónapot is igénybevehet. Ahhoz pedig, hogy a britek átadják a gépeket, valószínűleg szükség lesz arra, hogy a többi nyugati állam (ezen belül minimum az amerikaiak és a németek) is elkötelezze magukat ugyanebben az ügyben – tette hozzá a lap.

Borítókép: Rishi Sunak brit miniszterelnök (b) üdvözli Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a londoni kormányfői rezidencia, a Downing Street 10. előtt 2023. február 8-án.

(Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)