Szijjártó Péter: Egyiptom és Magyarország hosszú távú együttműködést folytat + videó

Egyiptom is a háború diplomáciai megoldását szorgalmazza

A miniszter kiemelte, hogy a felek eddig is együttműködtek a nemzetközi szervezetekben, de az ukrajnai háborúval ez még szorosabbá vált.

„Egyiptom is a béketáborban van, Egyiptom is békét akar, Egyiptom is a háború diplomáciai megoldását szorgalmazza, és része annak a globális többségnek, amely kétségkívül Európán kívül esik, viszont mindenképpen azt szeretné, hogy az ukrajnai háború véget érjen” – mondta.

A miniszter a helyi iszlám és kopt keresztény vezetőkkel tervezett tárgyalása kapcsán aláhúzta, hogy a kairói kormányra példaként lehet tekinteni abból a szempontból, hogy bár iszlám országról van szó, nagy figyelmet szentelnek annak, hogy a keresztény közösség a társadalom integrált része legyen és meg tudja őrizni a vallási örökségét.

Borítókép: stratégiai partnerségi megállapodás jön létre Magyarország és Egyiptom között (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)