Mint galambbal sakkozni: így vitázott a konzervatív politikus a radikális klímaaktivistával + videó

A Just Stop Oil brit szervezet másik aktivistáját, Anna Hollandot korábban lapunk is kérdezte róla, miért tartják jó ötletnek paradicsomlevest önteni Vincent van Gogh Napraforgó című alkotására. Ő is elismerte, hogy azért választották a holland mestert, mert mindenki ismeri, biztosak lehettek benne, hogy mindenki meghallja üzenetüket.

Polgári ellenállást folytatunk a bűnöző kormányunk ellen, ezért minden erőszakmentes dolgot meg kell tennünk, ami csak szükséges

– magyarázta.

Az interjú teljes verziója angolul itt tekinthető meg.

Borítókép: Phoebe Plummer klímaaktivista konzervatívok elleni tüntetése (Fotó: Thomas Krych/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)