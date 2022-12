Kit és mit véd az aktivisták dühe?

Mostanra nem telik el úgy hét, hogy valamilyen klíma- vagy politikai aktivista ne egy műalkotás elleni támadással akarja felhívni ügyére – vagy magára – a figyelmet. Egyik legutóbbi példa, hogy több kiló lisztet szórtak Andy Warhol amerikai művész által kifestett, Milánóban kiállított versenyautóra, festékkel teli léggömböket dobáltak széjjel, majd az elmaradhatatlan zárásként a kiállítótér falához ragasztották magukat. Az Utolsó Nemzedék elnevezésű csoport tagjai elmondásuk szerint akciójukkal az éghajlatra káros intézkedések ellen tiltakoztak. A nemzetközi hálózat neve máshonnan is ismerős lehet: ők voltak például azok is, akik nem sokkal korábban olajjal öntötték le Bécsben Gustav Klimt Élet és halál című festményét, mert szerintük „a klímapokol felé száguldunk”. A módszer egyébként nem csak a „környezetvédőket” ihlette meg, nemrégiben palesztinpárti aktivisták a brit parlamentben Lord Arthur Balfour szobrát kínálták meg vért jelképező ketchuppal, amiért az egykori külügyminiszter „a zsidóknak ígérte Palesztinát”.

Egyáltalán, mi bajuk van ezeknek az aktivistáknak a festményekkel, és mi köze van Vincent van Goghnak meg Francisco Goyának a klímaváltozáshoz? Hogy jobban megértsük mozgatórugóikat, lapunk a Just Stop Oil brit szervezethez fordult, akik azzal váltak híres-hírhedtté, hogy paradicsomlevest öntöttek a holland mester Napraforgók című alkotására. Az aktivisták egyike, Anna Holland elárulta, hogy választásuk nagyon is tudatos volt, azért szemelték ki a Napraforgókat, mert egy nagyon híres festmény, amelyet mindenki ismer, amelyhez mindenkit valamilyen különleges viszony fűz, ezért biztosak lehettek benne, hogy mindenki meghallja majd üzenetüket.

Polgári ellenállást folytatunk a bűnöző kormányunk ellen, ezért minden erőszakmentes dolgot meg kell tennünk, ami csak szükséges

– magyarázta. Tekintve, hogy akciójukat több kameraállásból, kiváló minőségben is rögzítették, a felvételek pedig aztán vírusként terjedtek a világhálón, óhatatlanul felmerült bennünk a gondolat, hogy céljuk az volt, hogy minél nagyobb médiafelhajtást csináljanak. – A Just Stop Oilnál mi a brit kormány ellen harcolunk, azért, hogy vállalják, nem állítanak ki újabb olaj- és gázengedélyeket. Ez a célja minden tettünknek. Ez az akciónk Phoebe-vel a polgári ellenállás egy szélsőséges taktikája volt, de eredményeképpen nemcsak arról beszél minden korábbinál több ember, hogy mit tettünk, hanem arról is, miért tettük – reagált a felvetésre.

Szó se róla, a csapból is ők folynak, de az igaz­sághoz hozzátartozik, hogy közben kapnak hideget-meleget. A világ egy jelentős része értetlenül, egy másik pedig kifejezetten dühhel szemléli módszereiket. Úgy tűnik azonban, hogy a lányokat ez sem zavarja. Anna Holland elmondása szerint jól vannak, a rendőrség ugyan előállította őket, és eljárás indult ellenük, de a Nemzeti Galéria még azt sem közölte, hogy milyen értékű károkozással vádolják őket. – Számítottunk rá, hogy az akciónk megosztó lesz, ahogy a történelem során minden sikeres polgári ellenállási mozgalom megosztó, sőt ellenszenves volt. Martin Luther Kinget életében Amerika leggyűlöltebb emberének választották… Az életünkért folytatott harcban, számunkra, akik cselekszünk – még ha megosztó is – a történelem jó oldalán állunk – fogalmazta meg határozott küldetéstudatát.

Azért a cél nem szentesít minden eszközt.

A fiatal aktivistalány elmondása alapján véletlenül sem állt szándékukban kárt tenni a műtárgyban; mielőtt akcióba lendültek, meggyőződtek arról, hogy a festményt üveg védelmezi. – Csak a szörnyű valóság az, hogy azt a 33 millió pakisztánit, akiknek az életét tönkretették az áradások, nem védelmezi semmi. A brit családok kétharmadát, akiket a fűtőanyag drágulása sújt ezen a télen, nem védi majd senki. Le kellene állni azzal, hogy egyetlen festmény miatt aggódunk, törődhetnénk inkább a valódi napraforgókkal és a valódi emberekkel, akikkel a kormányaink népirtó kapzsisága végez! – fakadt ki.

Tényleg, a liszt elszáll, az olajfolt felszárad, hát miért olyan nagy gond az, ha műalkotások kerülnek célkeresztbe? Például azért, mert a múzeumigazgatók lassan szívük szerint tűzparancsot adnának a kiállítótermekben az effajta támadások miatt. Persze ennél azért kifinomultabbak, ezért több mint kilencven jelentős múzeum vezetője csak nyilatkozatban figyelmeztetett, hogy „az aktivisták súlyosan alábecsülik, hogy milyen sebezhetőek ezek a pótolhatatlan alkotások, amelyeket a világ kulturális örökségének részeként kell megőrizni”. Eddig komolyabb kár ugyan még nem keletkezett, de a kérdés az, vajon megéri-e vállalni a kockázatot.

Az intézmények ráadásul jobbára tehetetlenek az efféle támadásokkal szemben. Hiszen a legtöbb, amit tehetnek, hogy ellenőrzik a látogatókat, kitiltják a veszélyes tárgyakat és csomagokat. Ám egy múzeum mégsem lehet olyan, mint egy börtön, ahol átvilágíthatják a belépőket. Az őrök kicselezéséhez nagy csempésznek sem kell lenni, a bécsi klímaaktivisták táskáit is a megszokott módon átvizsgálták, de az olajosflakonokat a ruhájuk között rejtették el. Sőt, hallottunk olyan esetről, mikor egy felrázódott szénsavas üdítő robbant fel – igaz, csak véletlenül –, és csak a szerencsének volt köszönhető, hogy a műtárgyaknak nem esett bajuk.

Átkozottul nehéz megvédeni egy festményt attól, hogy valaki levessel öntse le. Nagyon, nagyon bonyolult

– ismerte el Steve Keller, múzeumok biztosításáért felelős szakember is a The Atlanticnak adott interjúban. Az amerikai magazinnak elárulta, hogy míg korábban főként a lopások miatt fájt a fejük, a 24 órában őrködő, fejlett kamerarendszereknek és érzékelőknek hála ez már nem jelent olyan nagy kihívást. Elmagyarázta viszont, hogy a műalkotásokat védő üveg vagy műanyag korántsem nyújt tökéletes védelmet. – Beszivároghat alá a nedvesség. Vagy már csak az is kárt okozhat, hogy levesszük a festményt, és leszereljük a borítást, hogy megtisztítsuk – folytatta.

A szakember arra is rámutatott, hogy nem minden értékes műtárgyat védhetnek meg üveggel. Ennek több oka is van: a borítás zavarhatja a látványt – például elrejtheti az ecsetkezelést –, a keletkező statikus elektromosság is árthat bizonyos anyagoknak, vagy alkalmatlan lehet rá a keret. – Ha a keret is fontos, mert például maga Monet választotta a festményéhez, akkor nem akarják lecserélni – tette hozzá. A klímaaktivistáknak pedig azt üzente, most már kifejezték álláspontjukat, ideje lenne továbblépniük, mert ezzel nem nyernek sok támogatót ügyüknek.

Persze nem a klímaaktivistáknak jutott eszükbe először, hogy műalkotásokon fejezzék ki tiltakozásukat, bár olykor vékony a határ demonstráció, vandalizmus és téboly között. És bizony számos világhírű műtárgy nem úszta meg egy kis paradicsomlevessel vagy borsófőzelékkel.

A leghíresebb esetek közé tartozik, mikor 1975-ben Rembrandt Éjjeli őrjárat című festményét kaszabolta össze egy férfi kenyérvágó késsel, a rombolás nyomai még most is láthatók.

Mint később kiderült, mentális problémákkal küzdött, tettét azzal indokolta, hogy „az Úrért cselekedett”. Politikai indokok vezérelték viszont 1987-ben a Robert Cambridge nevű elkövetőt, aki közvetlen közelről lőtt rá lefűrészelt csövű sörétes puskájával Leonardo da Vinci egyik rajzára, rendhagyó tiltakozásképp „a brit politikai, társadalmi és gazdasági helyzetért”. A Koppenhága egyik jelképeként ismert hableányszobor pedig alighanem pályázhatna a „vandálok legkedveltebb célpontja” címre is, az elmúlt évtizedekben annyiszor támadtak már rá. Lefűrészelték már a karját és a fejét, volt, hogy felrobbantották, máskor lyukakat fúrtak a testrészeibe, a szivárvány minden színével leöntötték, vagy dildót tömtek a kezébe. Tették mindezt a nők egyenlősége, a menekültek helyzete, a hongkongi tüntetések vagy éppen legutóbb a Black Lives Matter (BLM, A fekete életek számítanak) mozgalom nevében.

Hogy mégis melyik lehetett a legelső eset? Ehhez távolabbra kell utaznunk az időben, mint talán gondolnánk. – Már az archaikus kultúrákban, illetve például az ókori Egyiptomban vagy épp a korabeli judaista hagyományokban folyamatosan téma volt az istenábrázolás kérdése. Ehnaton az i. e. XIV. századi Egyiptomban monoteista (egyistenhívő) kísérletet hajt végre, amelynek eredményeképp eltüntetik a régi istenségkultuszok, különösen Amon kultuszának tárgyi bizonyítékait. A Mózesig visszanyúló zsidó hagyományban az istenábrázolás eleve tilos volt, az istennel kapcsolatos tartalmakat nem lehetett műalkotások formájába önteni. Ennek megfelelően már az V. századtól kezdődően a keresztények között is nagy viták dúltak arról, hogy Jézus mint Isten ábrázolása lehetséges-e. Olyan nagyok, hogy több mint négyszáz évig tartottak, számos életet követeltek, és megannyi műalkotást elpusztítottak – adott történelmi kitekintést lapunk megkeresésére Lázár Kovács Ákos. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének vezetője emlékeztetett arra, hogy ugyanez a csatározás aztán a reformációval újraéledt, a XVI. századtól így ismét műtárgyakat semmisítettek meg, tettek tönkre, templomfalakat meszeltek le végérvényesen.

A XVIII. században, a francia forradalom idején aztán már nem is csak vallási, hanem politikai természetű, az egyház társadalmi szerepét megkérdőjelező nézetek miatt lángolt fel újra a konfliktus. Hogy aztán a XX. században pedig a világháborúk rombolása ne kíméljen semmit. – Általában a forradalmi nézetek, legyen ez a francia, a szovjet vagy a kínai forradalom lényegéhez tartozik a lerombolása valami régebbinek egy új építésének ígéretével. Megszűnt az a kivételezett helyzet is, amely az egyházi intézményeket esetleg korábban jellemezte – templomok ugyanúgy kaptak bombatalálatot, mint katonai létesítmények – folytatta a szakember. Történeti összefoglalását azzal zárta, hogy az 50-es, 60-as években előbb a marxista reneszánsz, majd a szexuális forradalom, a feminizmus, a diáklázadások, általában az egyenjogúságot (emancipációt) célul kitűző mozgalmak értékelték át az ábrázoláshoz való viszonyukat.

De hogy kerültek célkeresztbe a múzeumok?

– A művészeti terek nagyon hasonló szerepet töltenek be, mint a templomok. A görög kultúrában a „museon” szó az idegen hatalmaktól elhordott, megszerzett isteni erejű tárgyak, a legyőzött istenek őrzőhelyét jelentette. A múzeum tehát a hatalmat, a festő, a szobrász, az ábrázolás hatalmát, illetve az ábrázolt egyetemesnek is gondolt erejét, a hagyományt őrzi – magyarázta Lázár Kovács Ákos. Hozzátette, hogy az eltörlés, a hagyománnyal való küzdelem mint felszabadító „tehermentesítés” a kultúra része: bizonyos dolgok eltűnnek, mások újraíródnak. – Ennek az is része, hogy bizonyos aktivisták (legyenek ezek vallásiak vagy profán célokkal tevékenykedők) túlfűtött belső meggyőződéssel próbálnak érvényt szerezni igazuknak. De ez nem különbözik olyan sokban a VII. századi harcoktól. Ők is meg voltak győződve arról, hogy helytelen Istent ábrázolni – vont párhuzamot. Úgy vélte, a mai mozgalmároknak viszont már kevésbé a tartalommal, mint inkább a múzeumban tartott tárgyak értékével és tekintélyével van gondjuk. Illetve azokkal, akik ezt a tekintélyt létrehozták és ki is követelnék a társadalomtól. – Ha tetszik, ez fricska annak a polgári válogatásnak, jólétnek és életfelfogásnak, amely a múzeumokat fenntartja. Amely alapján meghatározzuk, mi értékes, mi ér sokat, hogy léteznek egyáltalán „elit tárgyak”. Annak üzenete, hogy a gondolataik, szándékaik értékesebbek, mint a több millió dollárra tartott régi „relikviák” – latolgatta az aktivisták indítékait. – Ezt a durva, vulgáris kritikát nem szabad démonizálni sem, inkább meg kell érteni a mozgatórugójukat.

A képeket pedig persze vissza kell tenni a helyükre. A kultúrának is élőnek kell lennie, hiszen a múzeumok sem „halott tárgyakat” őriznek, hanem gondolatokat, reményeket, szándékokat, legyen az éppen ezé vagy azé a csoporté, közösségé, népé. Az a jó, ha a látogatók is elmondják erről véleményüket, és megvédik maguknak a múltjukat, a jelenüket, éppen a „szebb és igazabb” jövőjük reményében – zárta elmélkedő szavait a szakember.

Borítókép: Klímaaggódók Vincent van Gogh Napraforgói alatt a falhoz ragasztott kezükkel, miután paradicsomlevest dobtak a festményre a londoni Nemzeti Galériában (Fotó: Europress/AFP)