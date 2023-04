Lehet, hogy megsérült egy atombomba egy balesetben Hollandiában

Az Amerikai Tudósok Szövetsége (FAS) egy fényképet fedezett fel, amelyen az látható, amint amerikai katonák vizsgálnak meg egy sérült B61-es bombát. Elképzelhető, hogy a nukleáris fegyver egy behatás miatt megcsavarodott, emellett az egyik farokszárnya is hiányzik, illetve az is jól látható, hogy egy lyukat rózsaszín ragasztószalaggal fedtek le – írja a The Guardian cikke alapján a hirado.hu.

A szövetség hétfői jelentése szerint a képet az ország egyik nukleáris fegyverkezési létesítménye, az új-mexikói Los Alamos nemzeti laboratórium 2022-es, diákoknak szóló bemutatójához csatolta, és azt írták, hogy a kép a holland Volkel légitámaszponton készült. Ez egyike azoknak a bázisoknak – összesen hat ilyen létezik –, ahol jelenleg az Egyesült Államokkal kötött nukleáris megállapodás keretében B61-es gravitációs nukleáris bombát tárolnak.

„Előzetesen hangsúlyozni kell, hogy nincs hivatalos megerősítés arra vonatkozóan, hogy a kép a Volkel AB-n készült, hogy a meghajlott B61-es alakzat valódi fegyver – vagy a gyakorlóbomba –, vagy hogy a sérülés baleset eredménye – vagy szimuláció” – fogalmazott Hans Kristensen, a jelentés szerzője, a FAS nukleáris információs projektjének igazgatója.

Kiemelte továbbá, hogy ha a kép valóban egy nukleáris fegyveres eseményből származik, akkor ez lenne az első dokumentált eset, amikor egy európai légibázison a közelmúltban nukleáris fegyverekkel kapcsolatos baleset történt.

Az amerikai légierő európai szóvivője nem kommentálta közvetlenül a fotót, de úgy nyilatkozott, hogy az Amerikai Egyesült Államok a legmagasabb szintű normákat tartja fenn a stratégiai arzenált támogató személyzettel és felszereléssel kapcsolatban.

„Az Egyesült Államok politikája, hogy nem tudjuk sem megerősíteni, sem cáfolni a nukleáris fegyverek jelenlétét vagy hiányát semmilyen általános vagy konkrét helyszínen, beleértve a konkrét gyakorlatokat vagy valós műveleteket” – fűzte hozzá.

Borítókép: Négy ember vizsgál egy sérültnek tűnő B61-es atombombát (Forrás: FAS)