A franciák többsége szerint Macron nem hiteles

Nem fest túl pozitív képet a francia államfőről az a felmérés, amit az Elabe közvélemény-kutató készített a BFMTV megbízásából, a megkérdezettek 57 százaléka szerint ugyanis nem hiteles Macron adócsökkentéssel kapcsolatos ígérete. A francia elnök hétfő este adott televíziós interjút, amelyben kijelentette, hogy 2027-re jelentős, akár kétmilliárd eurós adócsökkentés tervez bevezetni a középosztály számára.

A válaszadók 41 százaléka szerint Macron ígérete nem igazán hiteles, 16 százalék szerint pedig egyáltalán nem az.

Ami a francia államfőnek az országra vonatkozó jövőképét illeti, még ennél is rosszabb eredményt hozott a felmérés,

a megkérdezettek 64 százaléka ugyanis úgy érzi, hogy Emmanuel Macronnak nincs sem projektje, sem átfogó elképzelése az ország dolgairól, ez az arány hat százalékkal több, mint 2022 októberében.

Még szembetűnőbb a növekedés, ha a mostani eredményt Emmanuel Macron első ötéves ciklusának kezdetén, 2018-ban adott válaszokkal hasonlítjuk össze, akkor ugyanis a lakosság 43 százaléka volt ezen a véleményen, öt év alatt tehát 21 százalékkal többen vannak azok a franciák, akik szerint a vezetőjüknek nincs konkrét terve az ország jövőjét illetően.

Az Elabe az államfő újbóli megválasztásáról is kérdezte a lakosságot és kiderült, hogy a túlnyomó többség, 69 százalék úgy gondolja, hogy Emmanuel Macron újraválasztása hátrányos az ország számára. Ez a vélemény 2022 augusztusa óta rendkívüli mértékben, 14 százalékkal emelkedett.

A felmérésből az is kiderül, hogy tíz franciából hét azt várja Emmanuel Macrontól és a kormánytól, hogy az ország megreformálásával szemben helyezze előtérbe a lakosság összefogását és a társadalom megnyugtatását, még akkor is, ha ez bizonyos intézkedések vagy reformok elhalasztásával jár, ez a szám szintén 14 százalékkal emelkedett 2022 augusztusa óta. Ezzel szemben mindössze 29 százak azoknak az aránya, akik azt szeretnék, hogy a vezetés mélyrehatóan reformálja meg az országot, még akkor is, ha ez megosztja a franciákat és jelentős társadalmi megmozdulásokkal jár.

Ami a válaszadók életkorát illeti, legnagyobb arányban, 63 százalékban az 50 évnél idősebb korosztály tagjai szeretnék, hogy az ország vezetése teremtsen békét a társadalomban azzal, hogy elodáz bizonyos, nagy ellenállást kiváltó reformokat. Politikai hovatartozás tekintetében is érdekes eredmény született, míg a jobboldali Marine Le Pen támogatói körében ez az arány 81 százalék, érdekes látni, hogy még azok a franciák is, akik a tavalyi választások első körében Emmanuel Macronra szavaztak, 41 százalékban békességet és a reformok elhalasztását szeretnék.

A franciák 62 százaléka támogatja, hogy folytatódjon a nyugdíjreform elleni mozgósítás, ebből 34 százalék azt szeretné, ha intenzívebbé válna és mindössze 37 százalék szerint kellene abbahagyni a sztrájkokat és a tüntetéseket.

Borítókép: Emmanuel Macron (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)