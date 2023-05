Az amerikai alelnök túlszárnyalta az elnököt

Kamala Harris amerikai alelnök tavaly többet keresett a könyvei jogdíjaiból, mint Joe Biden amerikai elnök – derült ki a Fehér Ház által hétfőn közzétett pénzügyi kimutatásaikból. Az amerikai elnöknek és alelnöknek az Európai Parlament politikusaihoz hasonló rendszerű vagyonnyilatkozatot kell tenniük, vagyis nem kell minden esetben pontos összegeket megadniuk, elég csak az adott sávot megjelölniük. Ezzel ezek a vagyonnyilatkozatok kevésbé tekinthetők szigorúnak, mint például a magyar rendszer.

Biden a 2022-es évben korábbi könyveiből alig jutott extra jövedelemhez. A 2007-es megjelenésű „Megtartandó ígéretek: Az életről” (Promises to Keep: On Life) című könyve lényegében nem hozott számára bevételt, míg 2017-es memoárja, az „Ígérd meg nekem, apa: A remény, a nehézségek és a cél éve” (Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose) is csupán háromezer dollár extra bevételt hozott az elnöknek.

Ezzel szemben Kamala Harris a 2019-es „Az igazság, amelyeket megtartunk” (The Truths We Hold) és a „Szuperhősök mindenütt jelen vannak” (SuperHeroes Are Everywhere) című könyvei több mint 81 ezer dollár jövedelmet hoztak neki.

Kamala Harris hauls in $450K in book royalties as vice president https://t.co/rBt5lNvGYs pic.twitter.com/KntiuGv4uB — New York Post (@nypost) May 14, 2022

A tengerentúlon az elnök évi négyszázezer dollárt keres, ám emellett kap ötvenezer dollárt egyéb, 19 ezer dollárt szabadidős kiadásokra, és hozzáfér további százezer dollárhoz nem adóköteles utazásai után. Az elnökök távozásuk után is kapnak illetményt, ez Donald Trump esetében például évi 230 ezer dollárt jelent – ami majdnem megegyezik az alelnöki fizetéssel. Összehasonlításképp, az amerikai átlagbér jelenleg hatvanezer dollár.

Az űrlapokból az is kiderült, hogy Biden tavaly egy 15–50 ezer dollár közötti lakáscélú kölcsönt is felvett az egyik delaware-i háza terhére. Ám a New York Post napilap szerint „nem világos, hogy az elnöki pár miért vette fel a hitelt a 2017-ben közel hárommillió dollárért vásárolt ház terhére”.

A nyilvánosságra hozott adatok szerint a Biden házaspárnak összesen 1,09 és 2,57 millió dollár érték közötti befektetései és részesedései vannak, és 250 és 500 dollár közötti összeggel tartoznak az egyik delaware-i házuk jelzáloghitele miatt. Készpénzállományuk pedig 750 ezer dollár és egymillió dollár közötti.

A Fehér Ház által közzétett adóbevallásból kiderült, hogy az elnök és a first lady tavaly 579 014 dolláros jövedelmet jelentett és 23,8 százalék (137 658 dollár) szövetségi adót fizetett, kevesebbet, mint 2021-ben (150 439 dollár).