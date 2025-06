Öngyilkosságot kísérelt meg a tanár, aki Giorgia Meloni miniszterelnök lánya halálát kívánta

Giorgia Meloni a politikai élet összefogását szorgalmazta az erőszakkal szemben, az államfő, a kormánypártok és ellenzék is szolidaritásáról biztosította a miniszterelnököt.

Stefano Addeo azonosítása gyorsan megtörtént, mivel a férfi az oktatási minisztériumtól a tanároknak biztosított email-címet használta az üzenet elküldésére.

A férfi azóta többször nyilatkozott, tettét azzal magyarázta, hogy a mesterséges intelligenciával íratta meg sorait, és az félreértelmezte szándékát.

Stefano Addeo hétfőn nyílt levélben találkozót is kért a miniszterelnöktől, hangsúlyozva, hogy valóban elfogadhatatlan üzenetet küldött, amiért bocsánatot akar kérni Melonitól. Hozzátette, hogy a média hadjáratot indított ellene, és ennek nyomását nem tudja elviselni.

Ezzel egy időben az oktatási minisztérium, saját gimnáziuma és a hatóságok is feljelentést tettek a tanárral szemben.

Giorgia Meloni kilencéves kislánya után hasonló fenyegetések érték a miniszterelnök-helyettes, Matteo Salvini és a belügyminiszter, Matteo Piantedosi gyermekeit is.