A CPAC Hungary történelmi csúcspontot ért el + videó

Szánthó Miklós a Hír TV Monitor című műsorában elmondta, hogy bár a szervezés és lebonyolítás sok munkát igényelt, a CPAC Hungary sikere minden fáradságot megért. A főigazgató hangsúlyozta: a rendezvény nem csupán az Alapjogokért Központ, hanem az egész magyar jobboldal közös eredménye.

Szánthó Miklós a Hír TV-ben értékelte a CPAC Hungary sikerét, amely világszinten is megerősítette Magyarország szerepét a konzervatív összefogásban

Forrás: Hír TV

A CPAC Hungary a globális konzervatív összefogás központja

A főigazgató szerint a több mint négyezer fős részvétel, köztük hatszáz külföldi vendéggel és közel száz előadóval harminc országból azt bizonyítja, hogy tényleg a patrióták eddigi legszélesebb koalíciója valósult meg. A legnagyobb elismerést pedig Donald Trump személyes videóüzenete jelentette, amelyet idén először már hivatalban lévő amerikai elnökként a Fehér Ház ovális irodájából küldött. Szánthó szerint ez egyértelmű válasz a baloldali kritikusoknak, akik Trump és Orbán Viktor kapcsolatát próbálják relativizálni.

– Szeretnék gratulálni Szántó Miklósnak és Matt Schlappnek a fantasztikus munkához, amit a CPAC Hungary megszervezésében tettek

– hangzott el az adásban Donald Trump videóüzenete. Szánthó arról is beszélt, hogy a rendezvényen színpadra léptek az európai jobboldali pártcsaládok vezetői is – Orbán Viktor, Mateusz Morawiecki és Alice Weidel –, ezzel is megerősítve Magyarország központi szerepét a globalizmus elleni nemzetközi küzdelemben. A CPAC Hungary visszhangja nemcsak belföldön, hanem külföldön is kimagasló volt. Szánthó úgy fogalmazott:

– Nagyon nagy siker volt a CPAC Hungary. Sok munka volt vele, de megérte, mert minden arra mutat, hogy hatalmas siker.

A beszélgetés végén Szánthó Miklós leszögezte: a CPAC Hungary nem ért véget a rendezvény zárásával. Az utómunka, a kapcsolattartás és a nemzetközi hálózatok megerősítése most kezdődik csak igazán.

Borítókép: Szánthó Miklós (Forrás: Facebook)