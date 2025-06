Dél-Korea stabilitást keres a káosz után

Geopolitikai lavírozásra kényszerülnek

A kampányt nemcsak a belpolitikai kérdések, hanem a külpolitikai mozgástér is erőteljesen befolyásolja. Bár a nemzetközi sajtó időről időre paradigmaváltást jósol, a valóság inkább az, hogy Dél-Korea geopolitikai realitásai szűk keretek közé szorítják az új elnök mozgásterét. A progresszív tábor külpolitikai stratégiája hagyományosan nyitottabb a Kínával és Észak-Koreával való párbeszédre, míg a konzervatívok inkább az Egyesült Államokhoz való szoros szövetséget és a phenjani fenyegetés feltartóztatását hangsúlyozzák.

Ugyanakkor a külpolitikai irányvonalak közötti különbségek elsősorban hangvételbeli árnyalatokban jelentkeznek, nem radikális váltásban.

I Dzsem Jong korábban élesen bírálta elődjét, Jun Szog Jolt, amiért túlságosan értékalapú megközelítést képviselt és kizárólag Washingtonra támaszkodott. Ugyanakkor ő maga is elismerte, hogy Dél-Korea első számú szövetségese továbbra is az Egyesült Államok, és amennyiben hatalomra kerül, prioritásként kezeli majd a kapcsolatépítést Donald Trumppal. A demokrata csúcsjelölt pragmatizmusát mutatja az is, hogy több ízben dicsérte az amerikai elnök elkötelezettségét hazája érdekei iránt, és realista külpolitikát ígér, amely képes alkalmazkodni a „legrátermettebbek túlélése” logikájához.