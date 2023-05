Washington Zelenszkij orrára koppintott

A szakértő szerint indokolatlan az az aggodalom, miszerint az F–16-os gépek tízmillió dollárt is meghaladó ára összességében már túl nagy tétel volna Amerika apadó háborús költségvetésének, többek közt azért is, mert az F–16-os flották elavultak, és nem teljesen világos, hogy mi legyen a sorsuk. Kiemelte, hogy az első ilyen repülőgép majdnem pontosan fél évszázaddal ezelőtt szállt fel, épp ezért a típus nagyon is megérett a cserére. Ez, mint mondta, minden tulajdonosa számára megkönnyítheti azt a döntést, hogy átadja őket Ukrajna részére, ugyanakkor megkérdőjelezi ennek a lépésnek a hasznosságát is.

Komoly kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy mire juthat az F–16-os az orosz légvédelemmel szemben. A Szíria elleni amerikai bombázások idején alig vetették be a gépet, vélhetően tartva attól, hogy az arab állam orosz légvédelme számára könnyű prédát jelentettek volna

– jelentette ki lapunknak Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.

