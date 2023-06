A csecsenek váltják a Wagnert?

Az orosz hatóságok Ramzan Kadirov csecsen vezető egységeivel akarhatják helyettesíteni a kivonuló Wagner csoport erőit. Az orosz katonai vezetés sajtóinformációk szerint arra utasította a csecsen erőket, hogy indítsanak offenzívákat Ukrajnában, miután a Wagner erői kivonultak Bahmutból, írja legfrissebb jelentésében az Institute for the Study of War (ISW).

Ezt többek között arra alapozzák, hogy Kadirov a minap közölte, a csecsen erők új parancsot kaptak, és átvették a donyecki régió frontvonalának irányítását. Kadirov azt is mondta, hogy a csecsen egységeknek aktív harci műveleteket kell kezdeniük és számos települést fel kell szabadítaniuk. Kadirov hozzátette, hogy a csecsen különleges erők egyes egységei a Donyecktől délnyugatra fekvő Marinka felé vonultak.

Az orosz védelmi minisztérium azt is közölte, hogy az 1. hadtest 5. különálló motorizált lövészdandárának rohamcsapatai és az Akhmat elnevezésű csecsen erők támadást hajtanak végre Marinka irányába. Kadirov szerint az orosz katonai parancsnokság utasította támadó hadműveletek indítására a frontvonalon nemcsak Donbászban, hanem Zaporizzsja és Herszon térségében is. Mint mondta, az egységek már megkezdték a hadműveletek taktikai előkészületeit, és az Akhmat-egységek offenzívája állítólag már azelőtt megkezdődött, hogy az ukrán erők ellentámadást indítottak volna.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Ramzan Kadirov csecsen köztársasági vezető találkozója (Forrás: Wikimedia Commons/Kremlin.ru)