Háborús helyzet alakult ki a magyar határ közvetlen közelében + videók

Egyes források szerint a hivatalos közléstől jóval nagyobb leszámolás történt a magyar–szerb határ mentén múlt szombaton. A hivatalos adatok szerint három migránsnak esett bántódása, ezzel szemben a Magyar Nemzet úgy tudja, hogy ennél állítólag jóval több illegális bevándorló sérült meg az összetűzésben.

Horgásztó a magyar határ közelében, Szabadkától északra, fotó: Magyar Nemzet

A szabadkaiak elmondása szerint a helyi erdő közelében lévő horgásztónál éppen pecaversenyt tartottak szombat délután, amikor is az embercsempészek lőfegyverrel kezdtek tüzelni egymásra. Erről videó is készült.

Az egyik szemtanú a neve elhallgatását kérve azt nyilatkozta a lapunknak, hogy miközben a horgászbotot tartotta, arra lett figyelmes, hogy valami elsüvít a feje felett. Ezt követően, mikor felocsúdtak, hogy golyók repkednek mellettük, pánik lett úrrá a helyszínen. A versenyzők a földre fekve próbálták védeni a testüket, állítólag az egyik felállított sátort is átlyukasztotta egy eltévedt golyó.

Csakis a szerencsének köszönhető, hogy a helyi lakosok közül senki nem sérült meg. Nagyon féltünk. Csak kevésen múlt az életünk

– tette hozzá az egyik résztvevő, aki neve elhallgatását kérte a szerkesztőségünktől.

A Magyar Nemzet értesülései szerint a sebesültek száma is jóval több lehetett annál, mint amit a helyi hivatalos szervek közzétettek. Állítólag több órán keresztül lehetett hallani a sorozatlövéseket az erdő mélyéről. Az észak-vajdasági város egy másik lakosa pedig azt mondta, hogy ő személy szerint legalább hat mentőautót látott az erdő felé tartani.

Amennyiben csak három sérült volt, akkor miért ment hat mentőautó?

− tette fel a kérdést az egyik szabadkai nő. A helyiek több történetet is tudnak, de kérésünk ellenére nem merik vállalni, hogy azt kamerába is elmondják, mert, mint mondják, félnek a következményektől. Azt sem értik, miért „finomkodik” a hivatalos tájékoztatás.

Ezzel akarnak megkímélni minket? Felesleges, mindenki tudja, mi történik, mindenkinek van egy erdész, orvos vagy mentős ismerőse, aki látta, mi történik.

– mondja felháborodva egyikük.

Migránsok Szabadkán, fotó: Magyar Nemzet

A szabadkaiak félnek, s nemcsak az erdő mentén, hanem a város egyéb pontjain is. Az illegális bevándorlók most már szinte bárhol előfordulhatnak, a központban, a játszótereken, a befogadóközpont környékén, a bevásárlóközpontoknál, de sokszor látni őket az autóbusz állomás környékén is. A dél felől érkező buszokról sokszor több tucat migráns száll le, akik azonnal a magyar határ felé veszik az irányt.

Magyar-szerb határ Szabadkától északra, fotó: Magyar Nemzet

A tehetősebbek taxikkal, míg a kevesebb pénzűek gyalog indulnak az erdő felé. Késő délutánonként, amikor már megy le a nap szinte egymást érik a taxik az erdő felé. Ezen járművek tömve vannak az illegális bevándorlókkal.

Taxisok a szabadkai erdőben, fotó: Magyar Nemzet

A buszállomás környékén korábban több probléma is volt, jelenleg azonban ezen a területen nyugalom tapasztalható.

Szabadkai buszállomás, fotó: Magyar Nemzet

Barta Vida is ott lakik. Onnan csak pár kilométerre van a migránsok számára létrehozott befogadóközpont. Kérdésünkre azt mondta, hogy ő is hallott arról, hogy a város Makkhetes részén összetűzések voltak, a sérültek számáról azonban csak a hivatalos tájékoztatás alapján szerzett tudomást.

Sorozatlövések voltak. Ezt hallottam. Három személy sérült meg, akiket kórházban gondoznak. Itt, jelenleg a buszállomás környékén nincs velük probléma, mert itt van a rendőrség. Ahogy megérkezik a busz Nisből vagy Belgrádból, azonnal szállítják őket tovább a befogadóközpontba. Nincs esélyük, hogy tovább menjenek.

– húzta alá a szabadkai lakos.

Megerősítették a rendőri jelenlétet az észak-bácskai városban. Ezt írta a Facebook-oldalán Bojan Soralov. A helyi körzetvezető a posztjában úgy fogalmazott: a belügyminisztérium munkatársai járőröznek a város különböző pontjain, de ellenőrzik a határövezetet a közeli falvakban, így Hajdújáráson és Kelebián is.

Ez nyilvánvalóan az említett területen a migránsok visszaszorítása mellett az embercsempészek lázadását is kiváltotta, ennek részeként a bandák egyre többet használnak lőfegyvert

− írja Soralov. Így volt ez a múlt szombaton is, amikor délután lövöldözésbe kezdtek ezen bűnbandák – tette hozzá.

A körzetvezető kiemelte: a továbbiakban is mindent megtesznek a hatóságok, hogy megakadályozzák az illegális bevándorlókat, hogy a határövezetbe jussanak, s a sátortáboraikat is megszüntetik.

Szemmel látható, hogy a migránsok egyre idegesebbek, amiért nem engedjük meg nekik, hogy a Szabadka környéki erdőkben bujkáljanak

− hangsúlyozta a közösségi oldalán Bojan Soralov, aki leszögezte azt is, hogy tavalyhoz képest ugyan csökkent az illegális bevándorlók száma, viszont ezzel szemben egyre türelmetlenebbek is.

Zéró toleranciát várok el mindenkivel szemben, aki megsérti Szerbia törvényét. Polgáraink biztonsága az első!

− írta a Facebookon Soralov.

Konkrét intézkedéseket is tesznek a rendőrök, hogy visszaszorítsák a taxisokat. Mint a körzetvezető fogalmazott: nappal, este és éjszaka is ellenőrző pontok lesznek az úton Zombortól Szabadkáig. Bojan Soralov arra szólította fel a taxisokat, hogy hagyják abba a migránsok szállítását a szabadkai erdőbe.

Ennek ellenére a közösségi médiában a helyi lakosok arról számolnak be, hogy nem sokat javul a helyzet. Az erdő felől folyamatosan hallani a lövöldözéseket, melyekről videó is készült.

A Makkhetes és lakói csoportba felöltött videókon és fotókon az látszik, hogy a zombori rendszámú taxisok folyamatosan szállítják a határkerítés felé az illegális bevándorlókat, miközben rendőri egységeket nem igen látni.

Szabadka központjában is szabadon sétálgatnak a migránsok. A Magyar Nemzet videóján jól látszik és hallatszik, ahogy egy illegális bevándorló gyakorlatilag kiabál a telefonba, s így sétál át a belvároson a színház előtt.

Szabadkai erdő, fotó: Magyar Nemzet

A helyiek elkeseredettek, azt mondták, magukra hagyták őket, a taxisok pedig feltalálják magukat. Amennyiben az egyik helyszínen rendőrök vannak, akkor más, kisebb utcát keresnek, s ott szállítják a migránsokat az erdőbe, akik onnan egyenesen a határkerítés és az Európai Unió felé veszik az irányt.

