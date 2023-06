Megelégelték az agresszív klímaaktivistákat Franciaországban + videó

A francia kormány felszámolta a Soulèvements de la Terre (Földrengés) nevű radikális klímaaktivista mozgalmat, miután több esetben összecsapásokba keveredtek a hatóságokkal − számolt be a CNN. A csoport megszüntetésének folyamatát még márciusban kezdték el, miután egy erőszakba torkolló tüntetés zajlott le Nyugat-Franciaországban. A rendbontók több járművet is felgyújtottak, valamint összetűzésbe keveredtek a helyszínt biztosító rendőrökkel is, akiknek csak könnygáz bevetésével sikerült megfékezniük a tüntetőket − írta meg még akkor a Reuters.

A francia kormány szóvivője, Oliver Véran egy sajtótájékoztatón, újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a csoport felszámolásának nincs köze a tiltakozás és véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásához, egyszerűen csak a mozgalom túl erőszakos és veszélyes, több embert is megsebesítettek.

Az erőszak semmilyen körülmények között nem megengedett

− tette hozzá Véran.

Kedden a francia hatóság 14 embert vett őrizetbe egy 2022. decemberi tüntetéssel kapcsolatban.

Les Soulèvements de la Terre, lanceurs d'alerte ? Plutôt lanceur de pavés et de cocktails Molotov. https://t.co/reeE3VE8fR pic.twitter.com/FJhAq47PJ6 — SENEZ KTRIN (@ktrinsenez) June 21, 2023

A betiltásra reagált a mozgalom is, szerintük ez egy fajta felhívásként, reklámként értelmezhető, ami miatt csak még többen akarnak majd csatlakozni hozzájuk.

Mint mondták, nem hagyják, hogy elhallgattassák őket.

Soulèvements de la Terre az elmúlt pár hétben több tüntetést is szervezett Franciaországban. Volt, ahol cementgyár ellen tüntettek, de az utolsó megmozdulásuk egy francia–olasz vasútvonal építkezésénél történt, amit a hatóságoknak be is kellett tiltani.

Jeudi, l'ONU déclare : "la France doit procéder à un examen complet de son maintien de l'ordre".



Samedi, à la manif contre le #LyonTurin : 50 blessé-es, 6 hospitalisations, grenades de désencerclement dans la foule et tirs de GM2L qui explosent à hauteur de tête 🧶⤵️ pic.twitter.com/1W1Gywqqe2 — Les Soulèvements de la Terre (@lessoulevements) June 19, 2023

A klímaaktivisták a tavalyi év második felében több agresszív demonstrációt tartottak. Több csoport hidakat zárt le vagy vonathoz ragasztották magukat, és akadtak olyanok is, akik jelentős eszmei és anyagi értékkel bíró festményeket rongáltak meg.

Borítókép: Klímaaktivisták egy demonstráción (Fotó: Francois Laurens / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)