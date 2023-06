Megrongálta egy turista a római Colosseumot, keresi a rendőrség + videó

A közel kétezer éves római Colosseum falára egy kulccsal véste fel a saját és barátnője nevét egy fiatal turista. Az ókori műemlék falára azt írta, „Ivan+Hayley 23”. Az esetről videófelvétel is készült, mely a közösségi oldalakra és a YouTube videómegosztó portálra is felkerült.

A férfit még nem azonosították, ám az olasz hatóságok egy Ivan nevű férfit keresnek. Amennyiben elkapják, súlyos következményekkel kell számolnia, a The Guardian brit napilap közlése szerint legalább 15 ezer eurós pénzbírsággal és öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatják. A Colosseum rongálása nemcsak a civilek körében okozott nagy felháborodást, hanem a politikusok körében is. Gennaro Sangiuliano olasz kulturális miniszter is megosztotta a felvételt Twitter-oldalán: a tárcavezető súlyos bűncselekménynek és a civilizálatlanság jelének nevezte a férfi tettét.