Traumatizált évekről számolt be Harry herceg a bíróságon, sokáig nem tudta, ki a valódi apja

A harmincnyolc éves sussexi herceg tett már korábban is megdöbbentő állításokat, melyekről egyáltalán nem lehetett tudni, mi a valóság. Most azért áll a legfelsőbb bíróság előtt, mert tanúskodnia kell a Mirror Group Newspapers elleni hekkerperben, ami igen jelentős kockázatot jelent a számára. Olyan típusú nyilvános és kemény kihallgatással kellett már a keddi napon is szembenéznie, amely messze elmarad minden korábbi királyi interjútól, amelyen részt vett.