Eva Kaili visszaosont az Európai Parlamentbe

Eva Kaili tavaly decemberben került a címoldalakra, amikor elsők között vették őrizetbe a Katarral kapcsolatos brüsszeli korrupciós botránnyal összefüggésben. Az EP volt szocialista alelnöke ellen korrupció vádjával indult eljárás, miután csaknem másfél millió euró készpénzt foglaltak le nála a belga hatóságok a brüsszeli lakásán tartott házkutatások során. Aztán ahogy telt az idő, először a börtönből engedték ki, majd a házi őrizetből is, egy ideje pedig már szabadon utazhat a schengeni övezetben, miközben

ügyvédei a tornyosuló bizonyítékok dacára is az ártatlanság vélelmét hangoztatják.

A brüsszeli korrupciós botrány egyik főszereplőjének az EP-be való visszatérése már a múlt hónapban felmerült, a hatóságoktól meg is kapta az engedélyt, azonban a strasbourgi ülésteremben akkor nem jelent meg. Igaz, szeretetteljes fogadtatásra nem számíthatott: pártjából, a görög szocialista Pánhellén Szocialista Mozgalomból (Paszok), és EP-képviselőcsoportjából, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségéből is kirúgták. Kaili most olyan EP-képviselőkkel működik együtt, akik egyetlen uniós képviselőcsoporthoz sem tartoznak.