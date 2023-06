Továbbra is áldozatnak tartja magát a brüsszeli korrupciós botrány főszereplője

Az ügy részeként a politikusnőt letartóztatták, ám áprilisban már házi őrizetbe is került elektronikus nyomkövető viselésének kötelezettségével. Május vége óta azonban már szabadlábon védekezhet, és a nemzetközi címlapokat az vezeti azóta, a botrányos hátterű Kaili hogyan fog visszatérni az Európai Parlamentbe dolgozni. Az EP volt alelnöke ugyanis már házi őrizete alatt azt nyilatkozta, hamar visszatérne a munkába, és egy bírósági végzésnek köszönhetően meg is kapta a lehetőséget arra, hogy részt vegyen a testület eheti plenáris ülésén. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője ennek kapcsán lapunknak elmondta,

döbbenetes, hogy egy ilyen súlyos ügy után a gyanúsított politikusok sorra jönnek ki a börtönből és folytatják tevékenységüket.

A Politico értesülései szerint Kaili egy kisebb irodát is kap néhány emelettel lejjebb alelnöki irodájától.

Kaili munkába való visszatérése azonban minden bizonnyal nem fog nagy sikert aratni – vélekedett a Politico. A politikusnő mögött ugyanis nem csak a brüsszeli korrupciós botrány van, hírnevét egy másik üggyel is besározta, miszerint százezer eurót csalhatott el az EP-től asszisztensein keresztül hamis kifizetésekkel, és kenőpénzt is elfogadhatott. A hírportál felhívta a figyelmet arra is, Kaili „politikailag hajléktalanná vált”.

Kirúgták pártjából, a görög szocialista Pánhellén Szocialista Mozgalomból (Pasok), az Európai Parlament képviselőcsoportjából, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségéből

– sorolta a Politico.

A lap hozzátette: Kaili most olyan EP-képviselőkkel működik együtt, akik egyetlen uniós képviselőcsoporthoz sem tartoznak.

Noha számos bizonyíték alátámasztja, Kaili érintett a brüsszeli korrupciós ügyben, a görög politikus továbbra is ártatlannak vallja magát, és erről különböző összeesküvés-elméletekkel igyekszik meggyőzni a nyilvánosságot.

Az elmúlt napokban olyan kijelentésekkel próbálta tisztára mosni hírnevét, hogy csak azért került a hatóságok célkeresztjébe, mert túl sokat tudott a kormányzati kémkedésről. Az olasz Corriere della Sera olasz napilapnak adott interjújában a körülötte zajló botrányról azzal igyekezett elterelni a figyelmet, hogy „a titkosszolgálatok kémkedése egyes parlamenti képviselők után aggályokat vet fel az európai demokráciákkal kapcsolatban”. „Azt hiszem ez az igazi botrány” – tette hozzá Kaili. A görög politikus állításait azonban cáfolják. Kaili összeesküvés-elmélete ellen szólalt fel például Sophie in 't Veld, liberális EP-képviselő is, aki egyenesen elutasította a kémkedés vádját.