Kiderült, mit tartalmaz a Magyarországról készített jogállamisági jelentés

– Az Európai Unió stabil demokrácia, az Európai Bizottság idei jogállamisági jelentésének megállapításai nem mutatják a jogállamiság helyzetének jelentősebb romlását az uniós tagállamok tekintetében – jelentette ki Vera Jourová átláthatóságért és értékekért felelős uniós biztos szerdán Brüsszelben a jelentést bemutatva. Közölte, az „országspecifikus ajánlásokat” is tartalmazó idei – immár negyedik – beszámoló azt mutatja, hogy az éves jogállamisági jelentés „a változás és az előremutató reformok kulcsfontosságú mozgatórugójává vált”, a tagországok ugyanis a tavalyi ajánlások 65 százalékát teljesen vagy részben teljesítették.

A pozitív változások ellenére a jogállamiság tagállami helyzetének javításában még további intézkedésekre van szükség, ugyanis – mint fogalmazott – „egyes tagállamokban továbbra is fennállnak a rendszerszintű aggályok”, főleg az igazságszolgáltatás függetlenségét, a korrupciót, a média helyzetét illetően.

Didier Reynders igazságügyi biztos a jelentés részleteit ismertetve közölte, az igazságszolgáltatási reformok továbbra is kiemelt helyen szerepelnek a politikai napirenden. Számos tagállam vitte előre vagy fejezte be a bírói függetlenség megerősítését célzó reformokat. Néhány tagállam esetében ugyanakkor aggodalomra ad okot a bírák és ügyészek javadalmazása, az igazságügyi személyzet kinevezési eljárásának folyamata, valamint aggályok vetődnek fel az igazságszolgáltatás függetlenségét illetően is. Kijelentette: a korrupció továbbra is komoly aggályt okoz még akkor is, ha számos tagállam hozott intézkedéseket a leküzdésére, hajtott végre büntetőjogi reformokat, vagy további források bevonása révén tett lépéseket a korrupció elleni küzdelemért felelős bűnüldöző hatóságok kapacitásának megerősítésére. Egyes tagállamokban a korrupciós ügyekben folytatott nyomozások és büntetőeljárások hosszadalmasak, hiányoznak az eredmények, különösen a magas szinten elkövetett korrupciós ügyek esetében – emelte ki.