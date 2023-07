Macron „Playboy-nyuszija” nélkül ült össze az átalakított francia kormány

Hétfőn megtartotta első ülését a pár nappal ezelőtt átalakított francia kormány. Emmanuel Macron több miniszterét is lecserélte, miután az elmúlt hónapokban válság válságot követett a nyugat-európai államban. Élisabeth Borne ugyan maradt a miniszterelnöki pozícióba, de bizonyítania kell, hogy képes a kabinet irányítására.

A hét távozó között ott van Marléne Schiappa is, akinek botrányától pár hónappal ezelőtt hangos volt a világsajtó.

A szociális és szolidaritási gazdaságért felelős francia államtitkár ugyanis korábban igent mondott a Playboy felkérésére, és ő szerepelt a 2023. április 8-án megjelent magazin címlapján.

Défendre le droit des femmes à disposer de leurs corps, c’est partout et tout le temps.

En France, les femmes sont libres.

N’en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites.#Playboy — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) April 1, 2023

A hírt maga Schiappa is megerősítette, azt írta ezzel kapcsolatban a Twitteren, hogy Franciaországban a nők szabadok, és a képekkel azt szeretné megmutatni, hogy a nők szabadon rendelkezhetnek a testük felett, még akkor is, ha a magazinban való szereplése nem tetszik a haladást ellenzőknek és a képmutatóknak. Schiappa egy meglehetősen hosszú, 12 oldalas interjút is adott a lapnak, amelyben a feminizmusról, a családon belüli erőszakról és az LMBTQ-közösség tagjainak jogairól is beszélt.

"Ça n'était pas approprié, a fortiori dans la période": Marlène Schiappa recadrée par Élisabeth Borne pour sa Une de Playboy pic.twitter.com/HXpfVtPd0x — BFMTV (@BFMTV) April 2, 2023

Az ellenzék élesen bírálta a politikust a szereplése miatt, a jobboldali Marine Le Pen szerint nem a megfelelő időpontot választotta meg a Playboyban közlésre kerülő nagy interjúhoz. Az interjú megjelenésének idején éppen jelentős tiltakozások voltak országszerte a kormány nyugdíjreformja miatt. A BFMTV műsorában Danielle Simonnet baloldali politikus pedig arról beszélt, hogy erős kétségei vannak Marléne Schiappa feminista harcának őszinteségével kapcsolatban.

A BFMTV értesülései szerint Élisabeth Borne kormányfő nem tudott arról, hogy az államtitkár a Playboyban fog szerepelni, állítólag alaposan le is teremtette Schiappát, amikor kiderült az ügy.

Marlène Schiappa dans Playboy: la majorité embarrassée pic.twitter.com/M1P6sZxh8s — BFMTV (@BFMTV) April 1, 2023

Borítókép: Marléne Schiappa (Fotó: AFP/Getty Images)