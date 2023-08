Úgy tűnik, nincs megosztottság az amerikai társadalomban azt a kérdést illetően, hogy mit gondolnak Joe Biden újraindulásáról az elnökválasztáson.

A közvélemény nagy része egységesen értékeli azt az egyetlen tulajdonságot, amelyet az amerikai elnök nem tud megváltoztatni, mégpedig a korát.

Ha újraválasztanák a jövő évi voksoláson, a demokrata párti politikus 82 éves lenne, amikor újra elfoglalná a hivatalát, a ciklus végén pedig 86 – ez a magas kor pedig számos egészségügyi problémával járhat együtt a The New York Times cikke szerint.

A megkérdezettek 77 százaléka szerint a most 80 éves Joe Biden túl öreg ahhoz, hogy még négy évig vezesse az Egyesült Államokat. A republikánusok 89, míg a demokraták 69 százaléka vélekedik így – mutatott rá a The Associated Press hírügynökség felmérése. Ráadásul nemcsak pártokon átívelő egyetértés övezi a kérdést, a fiatalok és az idősebbek egyaránt elutasítják, hogy 2024-ben újrainduljon az elnök – igaz, az utóbbi korcsoport valamivel nagyobb hajlandóságot mutat Biden elfogadására.

Ezzel ellentétben a lakosság mintegy fele gondolja úgy, hogy a 77 éves Donald Trump volt elnök túl idős lenne a hivatal betöltéséhez.

Összességében az amerikai felnőttek mintegy kétharmada támogatja az elnök- és kongresszusi jelöltekre vonatkozó korhatár bevezetését, valamint a bírák kötelező nyugdíjkorhatárát. Konkrétan 67 százalékuk támogatja, hogy a legfelsőbb bíróság bírái egy bizonyos korhatárig nyugdíjba vonuljanak, és hasonló az arány a képviselőházi és szenátusi jelöltek, valamint az elnökjelöltek korhatárára vonatkozóan.

A felmérés részeként egyébként azt is megkérdezték a lakosoktól, mi az első szó vagy kifejezés, amely eszükbe jut az elnökkel kapcsolatban. A válaszok többsége valamilyen módon kötődött Biden korához, de gyakran szerepeltek a „lassú” és a „zavarodott” szavak is.

Látom, hogy az elnök ugyanazokat a tüneteket produkálja, mint a nagypapám. Nem irányíthat valaki így egy országot

– magyarázta egy válaszadó. A 31 éves férfi nagyapja 94 éves.